LIVE Cesena-Reggiana Serie C | probabili formazioni | pronostico e quote per le scommesse

(Di sabato 9 novembre 2019) Il, reduce dallo spettacolare pareggio in casa della Fermana per 3-3 nell'ultimo turno di campionato e dalla vittoria in Coppa ItaliaC contro il Ravenna, ospita oggi i cugini emiliani dellaallo Stadio Manuzzi nell'anticipo del girone B diC. Attualmente i bianconeri si trovano al quattordicesimo posto in classifica, con all'attivo 13 punti. L'allenatore non avrà a disposizione Cortesi e Russini. La Reggio Audace, invece, è reduce dalla vittoria tra le mure amiche contro la formazione marchigiana della Sambenedettese, arrivata solo allo scadere grazie all'errore del portiere ospite. I granata si trovano al terzo posto in classifica a 26 punti, a pari punti con il Sudtirol, e a sole tre distanze dalla capolista Padova....

