LIVE Cesena-Reggiana | probabili formazioni | pronostico e quote Fischio d' inizio ore 20 | 45

LIVE Cesena-Reggiana Serie C : probabili formazioni - pronostico e quote per le scommesse : Il Cesena, reduce dallo spettacolare pareggio in casa della Fermana per 3-3 nell'ultimo turno di campionato e dalla vittoria in Coppa Italia Serie C contro il Ravenna, ospita oggi i cugini emiliani della Reggiana allo Stadio Manuzzi nell'anticipo del girone B di Serie C. Attualmente i bianconeri si trovano al quattordicesimo posto in classifica, con all'attivo 13 punti. L'allenatore non avrà a disposizione Cortesi e Russini. La Reggio Audace, ...