Libri come antidoto all’intolleranza

Fonte : wired

(Di sabato 9 novembre 2019) (foto: JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images) Intolleranza, radici scomode e antisemite che ritornano, un emergere sempre più frequente dell’ideologia xenofoba e reazionaria dell’ultradestra italiana l’hanno fatta da padroni nelle recenti notizie. I casi della senatrice Liliana Segre e del calciatore Mario Balottelli, oppure l’attentato alla libreria-caffè La Pecora Elettrica (tra l’altro, recidivo) di Centocelle, o ancora i casi diffusi di omofobia, dimostrano che l’atmosfera in Italia sia alquanto tossica per i diritti. Quali antidoti possiamo trovare neirispetto a questi casi sempre più diffusi – e non solo da noi? Forse sarebbe il momento di andarsi a rileggere prima di tutto un autore afroamericano recentemente ripescato dall’oblio dall’editore romano Fandango: James Baldwin. Afroamericano in viaggio nei primi anni Cinquanta tra l’America, la Svizzera e la Francia, si batté ...

