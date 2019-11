Liam Gallagher per i senzatetto | “Donate un parka o un cappotto | vincete due biglietti”

Noel Gallagher punzecchia Liam : “Boris Johnson è più divertente di mio fratello” : Ancora una volta Noel Gallagher punzecchia Liam, questa volta senza insulti espliciti ma con una battuta che tuttavia asperge ancora veleno tra i due ex Oasis. A questo giro il frontman degli High Flying Birds, durante un'intervista rilasciata al Daily Star, ha scelto un paragone con il primo ministro del Regno Unito nonché leader del Partito Conservatore britannico Boris Johnson. Con una sottile ironia Noel ha affermato: "Direi che Boris è ...

Solo Liam Gallagher poteva tenere questo discorso - ritirando il primo Rock Icon award agli MTV EMA 2019 : LOL

Cari fratelli Gallagher - dopo 24 anni di "Wonderwall" non vogLiamo la pace. VogLiamo musica : Quella del 30 ottobre 1994 non è stata una vigilia di Halloween qualsiasi. Una band di fratelli scalmanati da quel giorno ha spettinato e ripettinato una generazione di musicisti e ascoltatori con un brano, Wonderwall, che è diventato a pieno titolo una pietra miliare della musica pop mondiale. Bastano “solo” quattro accordi, la giusta ritmica, e subito si inizia a urlare “Today is gonna be the day, that ...

Liam Gallagher ha svelato la sua collezione di parka con Nigel Cabourn : Artista e provocatore a tutto tondo, Liam Gallagher è sempre stato un personaggio controverso e affascinante al tempo stesso, fuori dalle righe e iconico nel suo stile musicale e personale: il cantautore infatti è una delle personalità simbolo degli anni '90, nonché simbolo dell'allure british espressa con nonchalance attraverso look rilassati e minimalisti. Un gusto per la moda, quello di Liam Gallagher, che il ...

Una reunion degli Oasis è possibile? Noel Gallagher : “Artisticamente insensata” - Liam : “Tu speravi che i Blur morissero” : La reunion degli Oasis non smette di essere oggetto di scontro tra i fratelli Gallagher, che pur portando avanti le loro distinte carriere continuano a punzecchiarsi sul tema del ritorno della band. L'ultimo episodio, questa volta, è stato innescato da Noel Gallagher durante alcune dichiarazioni rilasciate in occasione dei BMI Awards. Durante l'evento, il frontman degli High Flying Birds è stato premiato dal presidente dei BMI Mike O'Neill per ...

Why Me? Why Not di Liam Gallagher raccoglie i cocci del passato e rende giustizia al brit-pop (recensione) : Why Me? Why Not di Liam Gallagher è il secondo disco solista dell'ex Oasis, che a quanto pare ha capito che i Beady Eye non funzionavano come avrebbe voluto. Funzionavano gli Oasis, eccome, e questa sarà l'eterna frustrazione per noi che siamo cresciuti con Definitely Maybe (1994) e per il piccolo dei nostri fratelli-coltelli, che non si rassegna ai ripetuti "no" di Noel. Quest'ultimo è noncurante e, seppur parli di un possibile musical sulle ...

«Why me - why not?» - Liam Gallagher e le sue nuove canzoni : «La felicità è reale solo quando è condivisa» , scriveva Lev Tolstoj nel suo libro La felicità familiare. In «Why me, why not?» Liam Gallagher potrebbe trovare il tassello sonoro che mancava perché l'equilibrio fosse perfetto. Leggi alla voce: condivisione del quotidiano con il fratello Noel Gallagher, che intanto esce con l'EP sempre più psichedelico e sempre meno in stile Oasis This ...

Non perderti MTV Unplugged : Liam Gallagher - in onda STASERA su MTV! : Canale 130 di Sky

La proposta di Liam Gallagher per combattere la violenza a Londra : “Funghi allucinogeni per tutti” : Dopo l'appello dell'ex Oasis al sindaco di Londra Sadiq Khan, ora arriva la proposta di Liam Gallagher per debellare la criminalità che infesta la capitale britannica: "Uscite a giocare a calcio e prendete un po' di funghi allucinogeni". La preoccupazione per gli accoltellamenti sul territorio del Regno Unito, recentemente, hanno allarmato anche il fratello Noel, che durante un'intervista ha affermato di aver scelto di vivere in campagna per ...

Liam Gallagher inviterà Noel alle sue nozze perché lo ha chiesto la madre : Nuovo capitolo per quanto riguarda le vicissitudini di casa Gallagher: in vista del matrimonio dell'ex cantante degli Oasis, Liam, sembra che il fratello Noel, con cui i rapporti sono decisamente pessimi, possa essere invitato alla cerimonia. Ma questo invito non sembra preludere affatto ad una pace fra i due, visto che è stata la madre ha chiesto al figlio che sta per sposarsi di invitare comunque il fratello, il quale però probabilmente ...

Al matrimonio di Liam Gallagher verrà invitato il fratello Noel : “Lo chiede nostra madre - ma non è detto che verrà” : Il 2020 sarà l'anno del matrimonio di Liam Gallagher con Debbie Gwyther, dopo la proposta arrivata sulla costiera amalfitana durante le vacanze estive dell'ex Oasis in Italia. Durante un'intervista rilasciata dal cantautore di Shockwave al Sunday Mirror, però, non poteva mancare una menzione al rapporto burrascoso con il fratello Noel, oggi leader dei Noel Gallagher's High Flying Birds che in questi mesi sono sempre all'attivo con il ...

Liam Gallagher : Non esco mai da casa senza il mio spazzolino : Quando è invitato a un evento il cantante inglese non esce mai di casa senza avere in tasca uno spazzolino da denti per potersi lavare nel caso dovesse scattare foto per la stampa o con i suoi fan. Durante un'intervista rilasciata al tabloid "The Sun" Liam Gallagher ha rivelato di essere ossessionato dalla pulizia dentale e ha ammesso di portare sempre con sé uno spazzolino quando esce di casa in modo da potersi lavare i denti ogni volta che ne ...

Liam Gallagher : «Noel - smettila di rosicare» : Febbraio 1994 Dicembre 1994Maggio 1995Febbraio 1996Marzo 1996Agosto 199623 febbraio 1998Febbraio 1998Giugno 19982000Luglio 2002Dicembre 2002200623 agosto 2009Agosto 200920122013Febbraio 2017Giugno 2017Luglio 2017Con lo sguardo quasi nascosto da un cappellino da pescatore a righe bianche e rosse, le spalle abbandonate morbidamente in avanti e una T-shirt aderente che mal cela un accenno di pancetta, Liam Gallagher tutto ricorda fuorché il rocker ...

Noel Gallagher : «Liam - lasciami stare» : Noel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherA volte la fortuna aiuta l’intervistatrice intimidita. Qual è la canzone dell’ep che le è piaciuta di più?, chiede Noel Gallagher seduto dall’altra parte del tavolo. A Dream Is All I Need to Get by, si tenta di rispondere. Sollievo, la risposta è giusta: «È una delle canzoni più belle che abbia mai scritto! Con una melodia così ipnotica», si accende lui. Poi la sintesi, molto ...