L’esordio di Grosso è uno shock | Mazzarri ringrazia e respira | il Toro sbanca Brescia

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) Avete presente la classica “scossa” alla prima del nuovo allenatore? Ecco, dimenticatela. L’esordio disulla panchina del, infatti, è un disastro. Capitombolo interno pesante subito dalle Rondinelle, il(epure) e si rilancia dopo un periodo buio. I difensori lombardi, forse, avevano capito male: pensavano di andare a giocare una partita di pallavolo. E così, prima Cistana e poi Mateju, toccano il pallone in area con le mani. Questo il sunto del primo tempo. Belotti è una volpe. Furbo e scaltro ne approfitta, concretizzando i due regali della squadra di casa. Come se non bastasse, Mateju prende un altro giallo e lascia la sua squadra in inferiorità numerica per oltre un tempo. Nella ripresa, normale amministrazione per i granata.costretto a togliere Balotelli e con poco peso davanti,si gioca la carta ...

Gobba841 : RT @CommanderSarri: Non male l’esordio di Grosso sulla panchina del Brescia. - FcInterNewsit : Belotti e Berenguer rovinano l'esordio di Grosso: poker Torino, 4-0 al Brescia - DanyForsy96 : #SerieATIM: il #Torino travolge 4-0 il #Brescia e rovina l’esordio di #Grosso sulla panchina biancazzurra.… -