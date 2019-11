Lega oltre il 34% | nuovo balzo FdI Meloni supera il 9% | stabile Renzi

Sondaggio Swg : Lega in continua crescita - centrodestra oltre il 50% : Secondo l'ultima rivelazione dell'istituto Swg per il Tg La7, resa nota nella giornata di ieri 4 novembre il centrodestra vola sempre più in alto e la coalizione va oltre il 50%. In grande difficoltà invece il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle. Numeri preoccupanti per quanto riguarda le forze che sostengono il governo Conte Bis, specie se si confronta il dato con lo stesso Sondaggio compiuto a fine ottobre. I partiti che ...

Elezioni Umbria - trionfa il centrodestra con quasi 30 punti di scarto. Lega oltre il 38 - il Pd al 18% - M5s sotto il 10 – ORA PER ORA : Il centrodestra ha vinto le Elezioni regionali in Umbria. Secondo la prima proiezione di Swg per La7, infatti, Donatella Tesei è la nuova presidente: la candidata sostenuta dalla Lega, da Forza Italia e da Fratelli d’Italia è data tra i 56,6 e i 60,6 punti percentuali. Un vantaggio enorme su Vincenzo Bianconi, l’aspirante presidente sostenuto dall’inedita coalizione civica composta da Pd e M5s, che è invece tra il 33,9 e il ...

Sondaggi Lega sulle regionali in Umbria - "Salvini oltre il 30%". Di Maio - è un suicidio : "M5s sotto il 10%" : sulle scrivanie dei big leghisti girano Sondaggi entusiasmanti alla vigilia delle regionali in Umbria. Secondo un indiscreto di Dagospia, dalle parti di Matteo Salvini si aspettano "un risultato superiore al 30%", condizione indispensabile per portare alla vittoria la candidata governatrice Donatell

Basket - EuroLega 2019-2020 : a punteggio pieno - oltre al CSKA - Villeurbanne e Real Madrid - che battono nel finale Panathinaikos e Maccabi. Fenerbahce sconfitto dalla Stella Rossa : Si sono disputate stasera le prime quattro partite della seconda giornata della regular season di Eurolega 2019-2020. CSKA MOSCA-BAYERN MONACO 79-68 Alla Megasport Arena i campioni in carica restano a punteggio pieno vincendo una partita nella quale sono andati veramente in fuga nell’ultimo periodo dopo i primi tre quarti piuttosto equilibrati, chiusi sul 22-18, 47-40 e 60-50. Il vantaggio massimo viene raggiunto dai moscoviti sul 79-60 a 2’39” ...

Oltre il Copasir. Le contorsioni della Lega per trovare un moderato : Roma. A chi lo esorta ad accettare, lui risponde con la sua tradizionale laconicità: “Non ci penso nemmeno”. E però nella Lega sono in tanti a sperare che alla fine Giancarlo Giorgetti accetti di andare a presiedere il Copasir (il Comitato per la sicurezza della Repubblica rimasto acefalo dopo la pr

SONDAGGI/ Renzi-Pd-M5s-Leu-Verdi oltre il 50% - Lega al 30% e FdI al 9% : SONDAGGI: Fratelli d'Italia è l'unico partito in crescita, ma una coalizione di centrosinistra supererebbe il 50% dei voti elettorali. Lega ferma al 30%

Sondaggi politici SWG : Lega ancora oltre il 30% - sorride Giorgia Meloni - Renzi in calo : L'evento politico del mese di settembre può senza dubbio essere rappresentato dal fatto che Matteo Renzi è uscito in maniera ufficiale dal Partito Democratico, dando vita la suo progetto politico denominato Italia Viva. C'è attesa, dunque, per conoscere quale sia la valenza in seno all'elettorato in fatto di consenso della nuova realtà della scena politica sapendo che, ben presto, si andrà a conoscere quanto l'ex premier sarà in grado di essere ...

De Siervo (Lega Serie A) : «Tv pirata? Perdita di oltre un miliardo di euro» : «La Tv pirata? La Perdita è stata di oltre un miliardo di euro, che i cittadini, in questo modo, forniscono alla criminalità organizzata. Invito tutti a capire che questa non è una furbata, ma è un reato». Torna così a parlare della piaga della pirateria l'amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, ai microfoni di Radio Crc. «Se il San Paolo è in queste condizioni, ...

Sondaggi politici : Lega sempre prima oltre il 30% - solo FdI col segno 'più' - Pd in calo : Nel corso della trasmissione Quarta Repubblica del 23 settembre sono stati diffusi gli ultimi risultati dei Sondaggi dell'istituto Tecné. Le percentuali diffuse raccontano come ancora una volta la Lega confermi il suo ruolo di primo partito con percentuali che vanno oltre il 30%. La notizia più positiva arriva per Giorgia Meloni che, nell'ultima rilevazione, è leader dell'unico partito che, rispetto all'ultima rilevazione di una settimana prima, ...