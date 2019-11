Le pagelle – Napoli monotono e prevedibile si ferma sullo 0-0 contro il Genoa

Napoli-Genoa 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : Lozano mai in partita [FOTO] : Napoli-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso l’anticipo serale valido per la 12^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Napoli e Genoa in una partita che ha dato indicazioni per il proseguo della stagione. La squadra di Carlo Ancelotti si conferma in grande difficoltà, il caos che si è scatenato in settimana ha sicuramente condizionato il rendimento della squadra, prestazione coraggiosa per la squadra ...

Napoli-Salisburgo - le pagelle dei quotidiani : male Koulibaly - Insigne il migliore secondo la Gazzetta : Solo un pareggio per il Napoli contro il Salisburgo. Un’occasione mancata per la squadra di Ancelotti. Errore di Koulibaly in avvio e vantaggio austriaco con Haaland, pari di Lozano. Il forcing azzurro nella ripresa non ha portato alla vittoria e alla qualificazione. Per la Gazzetta dello Sport è Insigne il migliore in campo, male Koulibaly. Le pagelle dei quotidiani. Gazzetta DELLO SPORT NAPOLI: Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Maksimovic ...

Napoli-Salisburgo 1-1 - pagelle / Lozano coi fatti e Insigne con le parole : sono con Ancelotti : MERET. In area, almeno nel primo tempo, piovono palloni come meteoriti durante il Big Bang, però i malefici rossi della Red Bull non centrano mai la porta. Ci vuole l’aiutino di Kalidou per far fare un tiro in porta al bovino Haaland, di rigore. E chest’è, Ilaria cara – senza voto Tu te l’immagini Meret nello spogliatoio? Con il suo àplomb da nordico, come potrà aver reagito all’ammutinamento? Di lui mi colpisce il modo discreto e ...

Napoli-Salisburgo 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Lozano come Joker [FOTO] : Napoli-Salisburgo, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un match importante valido per la fase a gironi di Champions League, sono scese in capo Napoli e Salisburgo, ancora tutto aperto per la qualificazione. La squadra di Carlo Ancelotti ha confermato qualche difficoltà, in particolar modo problemi in difesa con un’altra ingenuità di Koulibaly, prestazione importante per Lozano, il messicano ha realizzato un gol bellissimo ...

pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

pagelle e Highlights 11^ giornata : Torino-Juventus 1-0 - decide De Ligt. Roma-Napoli 2-1 - Zaniolo e Veretout - decollo giallorosso! Bologna-Inter 1-2 - doppio Lukaku : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Torino-Juventus 1-0, ...

Roma-Napoli 2-1 - pagelle / Un due novembre nefasto che è tutto colpa nostra : MERET. E’ un Due novembre nefasto, Ilaria cara, e il giovane Meret è ancora una volta il più vivo dei suoi compagni di squadra. Dopo il paperone con gli orobici, stavolta para il primo rigore romanista, devia tiri di Kolarov e Veretout e fa una meraviglia su Pastore, anche se poi è stato fischiato il fuorigioco. Eppure prende due pappine (Zaniolo e un altro penalty) e deve farsi assistere da Santa Traversa – 7 Che bello sapere che ...

LE pagelle – Super Meret e goal di Milik non bastano : Napoli sconfitto a Roma per 2-1 : Roma Napoli – Scialba ed indecifrabile prestazione del Napoli all’Olimpico contro la Roma. Gli azzurri vengono sconfitti dalla squadra giallorossa per 2-1. Gli uomini di Ancelotti -oggi assente sulla panchina azzurra per squalifica- soffrono il continuo forcing della compagine guidata da Fonseca. Il Napoli agisce solo a intermittenza sbagliando troppo in fase conclusiva. Un gran goal di Zaniolo ed un rigore di Veretout ...

Roma-Napoli 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : brilla Zaniolo - Smalling un muro. Lozano decisivo [GALLERY] : Roma Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Una super Roma si aggiudica 2-1 l’anticipo contro il Napoli. Ottimo risulato in chiave Champions League e pesanti punti guadagnati contro una diretta concorrente. Risposte positive da Zaniolo, Pastore e Smalling, mentre delude Cetin. C’è evidentemente qualcosa che non va intorno alla squadra di Ancelotti: il solito Milik non basta se gli altri “tenori” smettono di ...

LIVE Roma-Napoli 2-1 - Serie A in DIRETTA : Zaniolo e Veretout consegnano la vittoria ai giallorossi. pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 Le Pagelle della gara: ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6,5; Spinazzola 6, Cetin 5,5, Smalling 6,5, Kolarov 5; Veretout 7,5, Mancini 7; Kluivert 6,5 (dal 76′ Perotti 6), Pastore 6,5 (dall’89 Santon sv), Zaniolo 7 (dall’81 Under sv); Dzeko 6. All: Fonseca 7 NAPOLI (4-4-2): Meret 8; Di Lorenzo 5,5; Manolas 5,5, Koulibaly 5,5, Mario Rui 5; Callejon 5 (dal 58′ Lozano 6,5), ...

Napoli-Atalanta 2-2 - pagelle / Il nefasto Giacomelli rende inutili i giudizi al calcio giocato : MERET. Ilaria cara, il nefasto effetto Giacomelli rende postumi commenti e giudizi al calcio giocato. Proviamoci però. Stasera i dolori del giovane Meret sono improvvisi e spiazzanti, dopo la superba Salisburgo. Il Napule domina ma senza dilagare e un clamoroso tiro loffio di Freuler lo buca in modo incredibile. Cose che capitano e che fanno davvero male, a lui e a noi – 4 Fabrizio, se Giacomelli e company possono permettersi il lusso di ...