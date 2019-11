' Lascia che le cose accadano' | il romanzo che parla il linguaggio dell’amore

Domani la Giornata Mondiale della Scienza : perché sia sempre più accessibile e “per non Lasciare nessuno indietro” : È dedicata alla Open Science la Giornata Mondiale della Scienza per la pace e lo sviluppo promossa dall’Unesco ogni 10 novembre. L’obiettivo è celebrare la Scienza aperta e trasparente, che rende pubblici i suoi risultati e sa dialogare con la società all’insegna dello slogan della Giornata, “per non lasciare nessuno indietro“. La Open Science, rileva l’Unesco, è anche uno dei requisiti per raggiungere gli ...

Roberto Farnesi - il dramma dell’attore Lascia tutti senza parole. Quello che ha dovuto sopportare è un vero incubo : Roberto Farnesi racconta il suo dramma sulle pagine del settimanale Gente. L’attore toscano, che si è fatto conoscere con la soap Centovetrine, ha vissuto un vero e proprio incubo. L’attore de “Le tre rose di Eva”, oggi protagonista della fiction Rai “Il paradiso delle signore”, è stato letteralmente perseguitato da una fan che gli ha reso la vita impossibile. Esatto, Roberto Farnesi è stato vittima di stalking. Ora, però, il suo incubo sembra ...

“Il preferito”. È morto all’improvviso Lasciando un grande vuoto : addio a Robert Freeman - un artista unico che resterà nella storia : È morto un uomo incredibile, un artista che nessuno mai potrà dimenticare. addio a Robert Freeman, fotografo e autore di alcune delle copertine degli album dei Beatles, venuto a mancare all’età di 82 anni. A confermare la triste notizia è anche l’account ufficiale dei Beatles che, all’uomo, erano molto legati: “Robert Freeman, per molto tempo fotografo dei Beatles, è morto. Ha creato alcune delle immagini più iconiche della band, lavorando alle ...

Ciclismo - anche Sergio Pardilla tra i corridori che Lasciano le corse : Nella lunga pausa tra una stagione e l’altra si susseguono gli annunci dei corridori che stanno abbandonando il Ciclismo professionistico. Uno degli ultimi ciclisti a confermare la chiusura della carriera è Sergio Pardilla, buon scalatore spagnolo ormai prossimo ai 36 anni. Pardilla ha pagato non solo l’età, ormai non più verdissima, ma anche un problema di salute che lo ha condizionato nella sua ultima stagione. Il suo nome è andato così ad ...

Gambe chilometriche e tutto in vista - Anna Tatangelo Lascia senza parole : Anna Tatangelo ancora protagonista sui social. L’ultima storia su Instagram ha fatto letteralmente impazzire i fan che l’hanno riempita di complimenti e cuori. Dopo un’estate sotto i riflettori, continua la stagione d’oro di Anna Tatangelo. E vedendo le immagini si capisce bene il perché. La cantante di Sora inizia la sua storia con un camminata che sensuale è dire poco. Passi suadenti e eleganti: una camminata felina in micro shorts, Gambe e ...

Barbara D’Urso - la foto senza trucco Lascia tutti esterrefatti. Eppure è proprio lei (anche se non si direbbe) : Barbara D’Urso, l’avete mai vista senza trucco? La celebre conduttrice è amatissima e nota per i suoi seguitissimi programmi. tutti sanno anche che Barbara D’Urso, nei suoi programmi, è esposta a “luci miracolose” che le fanno dimostrare molti anni in meno. La stessa D’Urso, vista con la luce naturale o con la luce dei suoi studi sembra un’altra persona. In queste ore, poi, sta circolando una foto che ritrae Barbara D’Urso completamente senza ...

Natalia Titova confessa : Ho Lasciato Ballando perché la mia malattia è peggiorata : Natalia Titova è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, dove ha deciso di raccontarsi come non aveva mai fatto. Nel salotto di Rai1, la compagna di Massimiliano Rosolino ha svelato i motivi dietro l'abbandono a Ballando con le stelle, programma del quale lei per anni è stata uno dei volti maggiormente identificativi. La ballerina russa è nata con un problema degenerativo al ginocchio, una osteomielite che secondo i medici le avrebbe ...

Elena Fattori Lascia il Movimento 5 Stelle : "Colpa di Luigi Di Maio che mi ha Lasciata senza pane e acqua" : Dopo diverse minaccia Elena Fattori è passata alla pratica: "Oggi lascio il Movimento 5 Stelle" ha dichiarato in via ufficiale una volta per tutte. La dissidente grillina, da mesi in contrasto con Luigi Di Maio, passa al gruppo Misto, "continuando però a sostenere il governo". Le diatribe con il cap

Icardi spiega perché si ostinava a non Lasciare l'Inter : 'Non volevo cambiare per i figli' : Mauro Icardi finalmente ha raccontato la sua verità. Nel corso di un'intervista rilasciata al magazine Hypebeast, l'attaccante argentino ha spiegato perché la scorsa estate aveva rifiutato in più di un'occasione il trasferimento lontano da Milano, salvo poi accettare nelle ultime ore del calciomercato il passaggio al Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto. Il bomber, in sintesi, ha rivelato che la sua ostinazione era legata alla ...

La finale di Copa Libertadores Lascia il Cile : si giocherà a Lima : Le proteste scoppiate nelle ultime settimane in Cile spostano la finale di Copa Libertadores in Perù. Il match tra River Plate e Flamengo si giocherà dunque il 23 novembre a Lima, e non più a Santiago. Lo ha deciso la CONMEBOL, la confederazione calcistica sudamericana che organizza la coppa, dopo un incontro con i rappresentanti delle due squadre. Non è ancora stato deciso in quale stadio della città: le possibilità sono l’Estadio Monumental o ...

La passione non li Lascia mai. La coppia che sta facendo battere milioni di cuori in tutto il mondo. Ormai è “cosa fatta” : Ah che bello l’amore! Oggi parliamo dei neo sposini che hanno fatto sognare milioni di adolescenti in tutto il mondo. Ora però sono loro a lasciarsi andare ad effusioni, poi lui mangia e beve dalla bottiglia. Sembrano straccioni, anche se sono milionari! Parliamo di Justin Bieber, 25 anni, e la neo moglie Hailey Baldwin, 22, si concedono al parco un picnic ben poco bon ton. Gli sposini si baciano, poi lui mangia e beve dalla bottiglia. Dovrebbe ...

È difficile dire davvero perché Katie Hill è stata costretta a Lasciare la politica : Katie Hill è una politica americana che una settimana fa si è dimessa dalla Camera dei rappresentanti per uno scandalo sessuale. In teoria il motivo delle sue dimissioni è il suo comportamento, ma in pratica è difficile dire davvero perché è stata costretta a lasciare la politica. Ricapitoliamo i

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Annabelle viene riLasciata e torna al Fürstenhof! : Qualcosa di assolutamente incredibile sta per accadere nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Proprio quando per Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) sembrava essere davvero finita e tutto lasciava intendere che la perfida dark lady non sarebbe più stata messa in condizione di nuocere, un colpo di scena ribalterà completamente la situazione… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta ...

Le cose da sapere su ArcelorMittal che vuole Lasciare l’Ilva di Taranto : (foto: Ilva, Taranto /Kontrolab/Getty Images) Brutte notizie per i dipendenti dell’ex Ilva di Taranto. I vertici di ArcelorMittal, il colosso angloindiano del settore metallurgico con sede in Lussemburgo che avrebbe dovuto rilevare le attività dell’acciaieria e di altre controllate, hanno infatti inviato una lettera ai commissari straordinari dell’azienda per esprimere la loro volontà di rescindere il contratto e ritirare il loro interesse ad ...