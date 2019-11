Ladri in casa Allan | la moglie si sfoga | “Adesso basta | non ne posso più!” FOTO

Napoli nel caos - Ladri a casa Allan e la moglie accusa : «Non ne posso più» : Tanto tuonò che piovve. E così anche Thais, compagna di Allan, è esplosa sui social al termine di una settimana incandescente: prima la contestazione al compagno, tra i senatori...

Serena Grandi - Ladri in casa : trafugate pure le ceneri di papà. "Serve la ruspa - ha ragione Salvini" : “Serve la ruspa. Ha ragione Salvini. Voglio incontrarlo”: Serena Grandi è furiosa. I ladri, la notte scorsa, hanno svaligiato la sua abitazione di Rimini sfondando una porta blindata. "Quando sono rientrata a casa ho trovato tutto a soqquadro. Hanno trafugato persino le ceneri di mio padre e mia mad

Gazzetta : Ladri in casa di Allan. Indaga la Digos : Sulla Gazzetta.it una notizia inquietante. Questa notte dei ladri sono entrati nella villa di Allan, a Pozzuoli. Il centrocampista del Napoli non si è accorto di nulla. Era in un altro piano dell’abitazione con moglie e figli. Al momento non si conosce l’ammontare del danno. Sul furto sta Indagando la Digos. Può essere un caso, oppure il furto è legato al ruolo di Allan nell’ammutinamento di martedì sera. Il centrocampista è ...

Bologna - Ladri svaligiano casa - gatta compresa. L’appello : “Restituitecela - offro ricompensa” : I ladri che alcuni giorni fa si sono introdotti in una casa di Bentivoglio, in provincia di Bologna, hanno portato via anche Caterina, una gatta di un anno di razza bengala e del valore di un migliaio di euro. I banditi hanno commesso il furto in pieno giorno, attendendo che Miriana Perazzini, proprietaria dell'abitazione, e il figlio di 18 anni uscissero di casa.Continua a leggere

Ladri svaligiano una casa - portano via gioielli e soldi ma restano fulminati dalla bellezza della padrona di casa e le lasciano un messaggio : sei bellissima quando dormi…i Ladri : Due ladri sono entrati dalla finestra di una villa e hanno iniziato a svuotarla portando via tutto quello che ritenevano di valore. I due banditi si sono accorti che i padroni di casa dormivano separatamente, lui a letto e lei sul divano e sono rimasti, in particolar modo attratti dalla bellezza della proprietaria di casa, tanto che prima di fuggire con tutta la refurtiva le hanno voluto fare un regalo. Sul cellulare della donna hanno ...

Ladri in casa Marchisio : il duro sfogo dell’ex centrocampista della Juventus [FOTO] : Brutta disavventura in casa Marchisio, i Ladri sono entrati all’interno dell’abitazione dell’ex calciatore della Juventus, grande paura per tutta la famiglia, il Principino ha deciso di sfogarsi, dure parole non solo nei confronti dei Ladri ma anche degli “haters” che sui social non hanno risparmiato qualche critica. Poi sono arrivati anche per i ringraziamenti nei confronti delle tantissime persone che gli ...

Anziano sorprende i Ladri in casa Massacrato di botte : Un Anziano è stato picchiato e Massacrato di botte da alcuni ladri che, con il volto coperto, sono entrati nella sua abitazione. Il 78enne è stato poi legato e abbandonato per terra. La vittima è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto. Il terribile fatto di cronaca è avvenuto ieri sera nelle campagne intorno a Piscinas, in Sardegna. Alcuni ladri verso le 18,30 hanno fatto irruzione in una casa in periferia, appartenente a un vedovo di 78 anni. ...

Rapine in villa - assurdo come i Ladri entravano in casa mentre dormivano : Una banda che saccheggiava ville e abitazioni isolate mentre i proprietari dormivano e' stata sgominata dai Carabinieri in Piemonte. assurdo.

Real Madrid – I Ladri approfittano del derby contro l’Atletico : derubata la casa di Casemiro : Paura per la famiglia di Casemiro: derubata la casa del calciatore del Real Madrid Che spavento per la famiglia di Casemiro: mentre il calciatore era impegnato a giocare il derby tra Real Madrid e Atletico, la moglie e la figlia sono state sorprese da dei malviventi. La famiglia di Casemiro è stata vittima dell’ultima rapina in casa vissuta negli ultimi mesi in Spagna. A sfogarsi sui social è stata Maca Capilla, moglie di Lucas Vazques: ...

