La sua bambina non può camminare e la mamma trasforma la sedia la rotelle nella carrozza

Abusi sessuali su una bambina : arrestato l'ex parroco : La Polizia di Stato ha arrestato su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord don Michele Mottola, ex prete della...

La mamma capisce che la sua bambina sta poco bene ma nessuno le da retta poi accade una cosa atroce : Una donna si era resa conto che la sua bambina stava poco bene e così l’aveva portata dal medico che l’aveva rassicurata sull’ottima forma fisica della figlia. Ma la mamma non si era convinta e, nonostante tutti gli esami davano esiti rassicuranti la mamma sapeva dentro di se che c’era qualcosa che non andava e, senza arrendersi, continuava a portare in giro per medici e ospedali la sua bambina. E proprio questi dottori dicevano alla mamma ...

Una mamma mente ai medici e solo così riesce a salvare la sua bambina : Una storia dolcissima di amore puro solo quello che una madre può provare verso il proprio figlio. Una donna era in dolce attesa e stava portando avanti una gravidanza davvero molto complicata. La seguivano i medici di un ospedale a Miami e sembrava che la bambina che portava in grembo non ce l’avrebbe fatta. La mamma, che si chiama Sonya, è stata molto caparbia e ha voluto che la sua bambina nascesse a tutti i costi. E’ accaduto, ...

Una mamma ha deciso di dormire nella culla con la sua bambina - il motivo è terribile : Una mamma , innamoratissima della sua bambina, aveva deciso di dormire con la su piccola nella culla per un motivo ben preciso. Aveva conosciuto un missionari che le aveva raccontato che aveva visitato un orfanotrofio dove c’erano 100 culle ma non piangeva nessun bambino. Quando lui si era meravigliato gli avevano spiegato che c’era tutto quel silenzio perchè i bambini avevano capito che, anche se avessero pianto nessuno li avrebbe ...

Decide di affrontare un viaggio terribile solo per salvare la sua bambina : Una mamma , Aria Nichols, aveva avuto una bambina di cui era follemente innamorata. La bambina, Lamees era nata con una terribile patologia, la sindrome sinistra ipoplastica del cuore, una malattia cardiaca che lascia poche speranze. La mamma sapeva che solo un intervento chirurgico avrebbe potuto salvare la sua bambina ma non riusciva a trovare nessun medico che si assumesse la responsabilità di operarla perché l’intervento era molto ...

Shay Mitchell è diventata mamma : l’attrice di Pretty Little Liars pubblica la prima foto della sua bambina : Fan di Pretty Little Liars unitevi per fare gli auguri a Shay Mitchell. La bella Emily di Pretty Little Liars è diventata mamma nelle scorse ore e poco fa su Instagram ha pubblicato la prima foto della sua bambina. I fan sanno tutto della gravidanza e di questi nove mesi passati sempre in viaggio tra set, lavoro e controlli per la maternità e oggi il gran giorno è arrivato. Con una foto che mostra la sua mamma e quella della sua bambina, Shay ...

Perde la sua bambina e quello che fa il suo datore di lavoro è vergognoso : Una donna, Cecilia Ingraham , aveva perso la figlia per una terribile e fulminante malattia: la leucemia. La donna, nonostante il cuore spezzato, aveva deciso di tornare al lavoro nella speranza di trovare un po’ di sollievo. Ma anche questa idea non le aveva dato i risultati sperati perché la donna, invece che lavorare, piangeva tutto il tempo e aveva messo una fotografia della sua bambina sulla scrivania. Il datore di lavoro, non ...

Vuole punire la sua bambina e le infila una saponetta in bocca - cosa succede dopo è sconvolgente : Una donna, Adriyanna Herdener che vive a Palm Beach ha commesso un atto gravissimo ai danni della sua bambina: poiché la bambina diceva troppo parolacce le ha infilato una saponetta in bocca e l’ha costretta a tenerla per diversi minuti. All’inizio la bambina è restata indifferente ma dopo poco ha assunto un colore strano e ha avuto dei conati di vomito. La donna si è resa conto di aver sbagliato e ha portato subito la bambina in ospedale ...