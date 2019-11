La sorella di Kelly McCreary in Grey’s Anatomy 16×07 | le attrici raccontano come è nato

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 9 novembre 2019) Forse non tutti coloro che vedranno l'episodio di Grey's16x07 si renderanno conto che la guest star interprete del personaggio di Sabrina Webber, nipote di Richard, è in realtà ladi. ATTENZIONE SPOILER! In verità la somiglianza tra le dueè palese e la sceneggiatura è infarcita di riferimenti a questa parentela sin dalla prima apparizione della guest star, ma nella storiae Crystalinterpretano due cugine: Maggie, figlia di Richard, incontra per la prima suo zio Chris e sua cugina Sabrina, arrivati a Seattle perché alla ragazza è stato diagnosticato un enorme tumore al cuore. Quando il suo quadro clinico precipita, Maggie insiste per poterla operare e rimuovere il tumore, nonostante il fratello di Richard fosse contrario all'operazione. Il risultato è che Sabrina muore sotto i ferri, un epilogo che acuisce le tensioni ...

OptiMagazine : La sorella di #KellyMcCreary in #GreysAnatomy 16x07: le attrici raccontano come è nato l'episodio… - Kurtlukelaura : RT @starcrossed_91: Kelly: 'Ho detto a mia sorella che poteva essere sè stessa ma che doveva controllare il magnetismo che sente verso Tom… -