La nonnina al voto da un secolo

(Di sabato 9 novembre 2019) Nino Materi In quel lontano 2 giugno 1946 che introdusse il suffragio universale in Italia, consentendo pure alle donne di essere pienamente cittadine, «nonna Luisa» - che all'epoca era «solo» una bella mamma 35enne - raggiunse a piedi il seggio di Belvedere, a Città di Castello (Perugia), pur di votare e scegliere tra repubblica e monarchia. Da allora la signora Luisa Zappitelli (nella foto), che oggi ha 108 anni ed è bisnonna, non si è persa neppure una tornata elettorale: una raffica di votazioni (nazionali, locali e referendum vari) che avrebbe stroncato il più fanatico dei politologi. Ma non lei. Il dubbio di astenersi non l'ha mai sfiorata; anche se fosse accaduto, lei lo avrebbe allontanato come si fa con le mosche che ti ronzano sul naso. Una vita, quella di Luisa, tutta casa e chiesa. E seggio. Tanto da meritarsi ieri una copia ad honorem della Costituzione e una bandiera ...