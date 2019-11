La green economy cambia il lavoro | oltre 500mila assunzioni in Italia nel 2019

Veneto : Coldiretti - secondo in Italia nella green economy (2) : (Adnkronos) - "Il contributo dell’agricoltura è in atto da molti – spiega Coldiretti Veneto – si tratta di una rivoluzione culturale che ha promosso attività virtuose applicate dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle p

Veneto : Coldiretti - secondo in Italia nella green economy : Padova, 8 nov. (Adnkronos) – E’ stato presentato a Palazzo Moroni sede del Comune di Padova ‘ una delle province con più imprese green – il Manifesto di Cernobbio, ovvero il documento promosso da Coldiretti e la Fondazione Symbola per un’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica. Il Veneto con quasi 43mila imprese green è la seconda regione d’Italia con la vocazione alla sostenibilità. Tra ...

Veneto : Coldiretti - secondo in Italia nella green economy (2) : (Adnkronos) – “Il contributo dell’agricoltura è in atto da molti ‘ spiega Coldiretti Veneto ‘ si tratta di una rivoluzione culturale che ha promosso attività virtuose applicate dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle pratiche ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento di disabili, detenuti e ...

green economy 2019 : conclusa l’VIII edizione degli Stati Generali : Si sono conclusi gli Stati Generali della Green Economy 2019, un’occasione per il mondo istituzionale, imprenditoriale e civile per confrontarsi sul Green New Deal e sulla sfida climatica. La due giorni verde si è tenuta alla Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group nell’ambito di Ecomondo, organizzata dal Consiglio Nazionale della Green Economy con il supporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con il Ministero ...

Il cambiamento climatico sta già presentando il conto : si concludono oggi gli Stati Generali della green Economy : Sono circa 143 milioni le persone delle aree più povere del mondo che potrebbero diventare nuovi migranti climatici, cui si devono aggiungere le migrazioni interne dovute a eventi estremi come inondazioni o cicloni (oltre 24 milioni di persone già nel 2016); la desertificazione colpisce in 100 paesi circa 1 miliardo di persone; il 25% della popolazione mondiale rischia di non avere acqua a sufficienza e si conteranno entro il 2030 ulteriori 250 ...

Al via oggi gli Stati Generali della green economy : dalle emissioni alle rinnovabili - la fotografia dell’Italia : In Italia la Green Economy sta registrando alcune criticità. Le emissioni di gas serra non calano da 5 anni; i consumi di energia sono tornati a crescere, l’aumento delle rinnovabili si è quasi fermato negli ultimi 5 anni, l’ecoinnovazione non decolla, il parco auto italiano resta il più “denso” d’Europa (644 auto ogni 1.000 abitanti), le emissioni delle nuove auto aumentano dal 2018 e peggiora il tasso di circolarità. Questa fotografia ...

Sostenibilità : dagli Stati Generali alla green economy - il piano decennale in 8 punti : Dalla circular Economy alla carbon tax, dai trasporti Green all’eco-innovazione: le proposte per avviare il Green New Deal, che potrebbe portare in pochi anni in Italia circa 200 miliardi di nuovi investimenti e oltre 800mila posti di lavoro, e per affrontare la crisi climatica e raggiungere così gli obiettivi dell’Accordo di Parigi riducendo le emissioni di gas serra a circa 260 milioni di tonnellate entro il 2030, saranno al centro ...

Gli Stati generali della green economy per un green New Deal : Dedicati al green New Deal e alla sfida climatica, si terranno, nell’ambito di Ecomondo a Rimini il 5 e 6 novembre, gli Stati generali della green economy. Anche quest’anno sarà presentata la Relazione sullo stato della green economy, curata dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, che contiene un focus sui costi della crisi climatica in Italia, un approfondimento sui cambiamenti in atto del sistema energetico e sulla ...

Italian Exhibition Group - protagonista la filiera industriale della green economy : Roma, 28 ott. - (Adnkronos) - Italia leader in Europa per indice complessivo di economia circolare, davanti a Regno Unito, Germania, Francia e Spagna: per ogni kg di risorsa dematerializzata consumata, si generano 3 euro di Pil contro la media europea di 2,24 (Rapporto Circular economy Network – Ene

Imprese - i primati da green economy e la rilettura del Novecento tra utopia e riformismo : “Correggere la società ingiusta”, scrivono sulla prima pagina del Corriere della Sera Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, autorevoli economisti liberali, attenti all’economia di mercato ma anche alla necessità di scelte politiche ed economiche per cercare di correggere le sempre più inaccettabili disuguaglianze: le disuguaglianze tra aree geografiche, generazioni, ceti sociali, tra le persone dotate di ...

Oltre 432mila imprese italiane negli ultimi 5 anni hanno investito nella green economy : Stando all’indagine Fondazione Symbola - Unioncamere, è record di eco investimenti nel 2019, anno in cui la quota raggiunge un valore pari a 21,5%, corrispondente a un valore assoluto di quasi 300 mila imprese e di 7,2 punti superiore a quanto registrato nel 2011

Stati Generali della green economy : una road map per realizzare in Italia un Green New Deal : Per avviare concretamente un Green New Deal per l’Italia c’è bisogno di un programma ampio e pluriennale con misure e obiettivi al 2030, che abbia come asse centrale il contrasto alla crisi climatica e preveda il reperimento delle risorse finanziarie per attuarlo. In Europa la nuova Commissione Europea e in Italia il nuovo Governo e la nuova maggioranza hanno avanzato, per la prima volta, la proposta di promuovere un “Green New Deal” per ...

Clima - la sfida dell’idrogeno contro cambiamenti climatici e inquinamento atmosferico nella green economy al centro dell’evento Snam : La sfida dell’idrogeno nella green economy e l’importanza dei fattori ambientali, sociali e di governance (Esg) nelle strategie delle imprese sono stati i temi principali sviluppati nel corso della prima giornata dell’evento “The hydrogen challenge” che si è conclusa a Roma. La conferenza, organizzata da Snam, è patrocinata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dal Consiglio ...