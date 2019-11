La danza delle trombe marine sull'isola d'Elba | filmato mozzafiato

Chi è Pietro Delle Piane - il fidanzato di Antonella Elia e suo futuro marito : La notizia del matrimonio tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è stato uno squarcio inatteso nella vita sentimentale della showgirl, solitamente molto discreta sul suo privato. Inevitabile la curiosità sul futuro sposo, anche lui personaggio inserito nel mondo dello spettacolo. Andiamo a conoscere meglio l’attore calabrese che ha catturato il cuore della Elia e che la porterà a pronunciare il fatidico sì. La carriera ...

Antonella Elia verso le nozze - anello di fidanzamento dal compagno Pietro Delle Piane : Matrimonio in vista per Antonella Elia. La showgirl, ex stellina di ?Non è la Rai? e protagonista di una leggendaria lite all?Isola dei Famosi con Aida Yespica, è...

Influenza - l’appello delle ostetriche : “Le donne in gravidanza devono vaccinarsi” : Con la stagione invernale ormai alle porte, aumenta il rischio di essere colpiti dall’Influenza e soprattutto, nei soggetti più deboli, di incorrere nelle complicanze. Anche quest’anno la Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (Fnpo) ricorda “la necessità di vaccinarsi contro i virus Influenzali, in particolare per le donne in gravidanza”, spiegano le componenti del Comitato centrale Fnopo. Il ...

Gloria Radulescu de Il Paradiso delle Signore si è fidanzata : Il Paradiso delle Signore Marta: l’attrice Gloria Radulescu ha un nuovo fidanzato Periodo magico per Gloria Radulescu. L’attrice italo-rumena è tornata sul set de Il Paradiso delle Signore – dopo che la Rai ha tentato di chiudere la soap del pomeriggio – e ha trovato pure un nuovo amore. La 28enne ne ha parlato in […] L'articolo Gloria Radulescu de Il Paradiso delle Signore si è fidanzata proviene da Gossip e Tv.

Abusa della damigella d’onore 2 giorni prima delle nozze - la fidanzata : “Lo sposo lo stesso” : Daniel Carney, 28enne di Stroudsburg, Pennsylvania, è stato accusato di violenza sessuale dopo aver aggredito una 29enne, damigella d'onore della sua futura sposa, durante la festa nuziale due giorni prima del matrimonio. La vittima, che era ubriaca, ha raccontato agli investigatori di essere svenuta e poi di essersi ritrovata al risveglio con l'uomo che l'accarezzava e completamente nuda. Ma la fidanzata l'ha sposato lo stesso.Continua a leggere

Mostra filmino hard col fidanzato ad alunni delle elementari : sospesa maestra : Le delicate indagini sono tuttora in corso, l'insegnante è stata allontanata dall'istituto ma rimane indagata. Posto sotto sequestro il cellulare incriminato per verificare le versioni fornite dai piccoli. Avrebbe Mostrato un filmino di contenuto esplicitamente pornografico ai propri alunni di una quinta elementare, per questo motivo un'insegnante di 36 anni è finita al centro delle indagini dei carabinieri di Cesena.\\Secondo le notizie ...

Jennifer Lopez - la festa di fidanzamento ufficiale (prima delle nozze con Alex Rodriguez) : JLo e Alex Rodriguez, la festa pre nozzeJLo e Alex Rodriguez, la festa pre nozzeJLo e Alex Rodriguez, la festa pre nozzeJLo e Alex Rodriguez, la festa pre nozzeJLo e Alex Rodriguez, la festa pre nozzeUna festa elegante ma soprattutto una grande festa di famiglia. Mesi dopo la proposta, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno festeggiato il fidanzamento ufficiale con una cena a Los Angeles. Lei, 50 anni, lui, 44 anni, hanno annunciato di voler ...

Guendalina Canessa smentisce il flirt con Damante : Mai con i fidanzati delle mie amiche : Negli ultimi giorni era iniziata a circolare con insistenza la voce di un presunto flirt tra Guendalina Canessa e Andrea Damante. A lanciare il gossip era stata Deianira Marzano, che tramite i suoi social ha raccontato come i due avrebbero trascorso insieme una notte di passione. A supporto della sua tesi, l'influencer ha postato anche alcuni indizi che avrebbero dovuto dare conferma delle sue parole.\\A distanza di poche ore, però, è ...

Temptation Island Vip - Ciro Petrone : "L'invasione nel villaggio delle fidanzate? Sono saltato e non ho capito più nulla" : Le immagini della sua invasione nel villaggio delle fidanzate, con tanto di tappeto musicale struggente, che abbiamo visto durante la prima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip, rimarranno nella nostra memoria "televisiva" molto a lungo...Ciro Petrone, attore napoletano noto per film come Gomorra e Reality, a causa di questo suo coup de théâtre, è stato squalificato da Temptation Island Vip insieme alla sua fidanzata ...

Il Paradiso delle Signore 4 - spoiler : Gabriella trascura il fidanzato Salvatore : Nuovo spazio incentrato sulla popolare serie televisiva Il Paradiso delle Signore, che a breve tornerà a fare compagnia al pubblico. I personaggi della nuova stagione saranno ancora impegnati a trovare il giusto equilibrio tra carriera e vita privata. Gli spoiler svelano che una donna già conosciuta nel ciclo precedente purtroppo sarà soltanto interessata al suo successo professionale. Si tratta di Gabriella Rossi, che dopo essersi realizzata ...

Il Tempo delle donne - Roberto Bolle e la danza a sorpresa con la ct delle azzurre Prima giornata : videoracconto : Ma anche il dialogo con Bocelli e le parole di Ilaria Cucchi per la prima giornata del festival del «Corriere della sera». Cairo: «Includiamo e ascoltiamo più voci possibili»