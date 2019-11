La Croce Rossa e la Principessa Charlène di Monaco inaugurano una nuova scuola a Isola

Maria Pia Fanfani - morta a 97 anni la vedova di Amintore : dai partigiani alla Croce Rossa - una vita dedicata all’impegno civile e umanitario : È morta a Roma all’età di 97 anni Maria Pia Fanfani, vedova di Amintore, tra i fondatori della Dc. Staffetta partigiana, scrittrice e fotografa dedicò gran parte della sua vita al volontariato con la Croce Rossa: dal 1983 al 1994 fu presidente del Comitato nazionale femminile. Inoltre per 4 anni è stata vicepresidente della Lega internazionale della Croce Rossa e della mezzaluna Rossa a Ginevra. Centinaia le missioni umanitarie alle quali ...

Posizioni in Croce Rossa per data analyst e sviluppatore sap business : cv entro novembre : La Croce Rossa Italiana ha avviato due ricerche aperte, di cui una rivolta a personale esperto in funzione di data analyst (analista dati) in possesso della laurea in matematica, economia, statistica, scienze sociali, informatica o materie economiche da inquadrare con un contratto di lavoro Anpas-D1 e da assegnare su tutto il territorio nazionale e una destinata ad uno sviluppatore sap business one possessore della laurea triennale da ...

Ha un infarto in strada. Un dipendente della Croce Rossa passa di lì per caso e lo salva : È andato in arresto cardiaco davanti alla moglie e alla figlia mentre si trovava in strada. Ma a salvare l’uomo c’era quello che poi è diventato il suo angelo custode, un dipendente della Croce Rossa, che passava di lì per caso. Il fatto è accaduto a Viareggio e lo riporta il quotidiano La Nazione. Davide, un cinquantenne viareggino, ieri, 29 ottobre, stava camminando tranquillo sul marciapiede ...

Puglia - 81 migranti sbarcati in Salento in due giorni : tra loro anche 34 curdi in fuga dalla guerra. Soccorsi dalla Croce rossa : Sono 81 i migranti sbarcati in Puglia negli ultimi due giorni. Nella notte tra giovedì e venerdì, la Guardia costiera ha intercettato e salvato 34 migranti curdi-iracheni su una barca a vela a largo di Otranto, molti dei quali donne e bambini. Il gruppo è stato fatto sbarcare e soccorso dalla Croce rossa. “Erano in mare da più giorni. Sono arrivati disidratati, stremati e qualcuno in stato di ipotermia ma in discrete condizioni di salute ...

"Zona 30" - limiti di velocità su viale della Croce Rossa per eliminare barriere architettoniche : L'Aquila - Realizzazione di una rampa e spostamento di alcuni segnali, allo scopo di eliminare le barriere architettoniche. Questi gli interventi che saranno condotti lungo viale della Croce Rossa, dove, dalla fine della scorsa settimana, sono in corso i lavori per l’allestimento della segnaletica con i limiti di velocità a 30 chilometri orari all’altezza dei due distributori di carburante e di nuovi attraversamenti pedonali. Lo rende ...

Croce Rossa celebra il cambiamento nel settore non profit. Perché ‘volontariato è donna’ : Le donne nel settore del non profit sono una forza, e lo ha dimostrato la “capitana” Carola Rackete, veterana di Sea Watch, volontaria dal 2016, che ha cambiato per sempre l’immaginario del volontariato femminile. E tuttavia il mondo, prima che scoprissimo lei, era già cambiato. Dalla cura all’azione, le nuove generazioni che contribuiranno a “curare” il mondo sono già, qui, forti, assertive, sicure di sé. Le under 25 sono le più vivaci, anche ...

Croce Rossa in piazza per la Giornata Mondiale del Cuore [GALLERY] : In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, 250 volontari della Croce Rossa Italiana a piazza del Popolo a Roma hanno incontrato la cittadinanza che ha potuto effettuare di visite cardiologiche gratuite eseguite da uno staff medico, oltre che conoscere da vicino la realtà e il lavoro che la Croce Rossa svolge ovunque nel mondo. I presenti hanno potuto assistere anche alla dimostrazione collettiva di un massaggio cardiaco e alla simulazione ...