La caduta del Muro di Berlino | il riassunto e gli incredibili tentativi di fuga

30 anni fa La caduta del Muro di Berlino : Google celebra l’anniversario con un Doodle commovente : Sono passati esattamente 30 anni dalla notte in cui La caduta del Muro di Berlino ci consegnò un mondo nuovo, diverso, soprattutto nel cuore dell’Europa. Il superamento delle precedenti barriere con quel “Tor auf” che diede il via libera alla Germania unita come quella che conosciamo oggi, è celebrato da Google con un Doodle emozionante in cui un uomo e una donna si abbracciano su un Muro rotto. Il Doodle è stato realizzato ...

Accadde oggi : 30 anni La caduta del Muro di Berlino - i fatti e le casualità di una storia che cambiò il mondo [FOTO] : La Germania celebra domani il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino, il crollo del simbolo della Guerra Fredda. Un evento anticipato nelle settimane precedenti da manifestazioni di piazza e fughe di decine di migliaia di persone verso ovest attraverso le ambasciate di Bonn a Varsavia, Praga, Budapest. Quel giorno, il Comitato centrale del partito comunista si riunì in sessione. Principale punto all’ordine del giorno, la ...

Trent'anni dalla caduta del muro di Berlino e molti muri ancora da abbattere : In queste ore di celebrazione del trentennale dal crollo del muro che divideva la città tedesca e il mondo in due blocchi, mi tornava alla mente il discorso di Kennedy nel 1963 giacché in modo certo retorico ma in realtà molto logico esplicitava il carattere fallimentare della cortina di ferro.“Ci sono molte persone al mondo che non capiscono, o che dicono di non capire quale sia la grande differenza tra il mondo ...

30 anni dalla caduta del Muro a Berlino - speciali e documentari Rai - Mediaset e Sky. : Il crollo di un Muro, la fine di un'era. A trent'anni dalla caduta del Muro di Berlino, il 9 novembre 1989, la televisione ricorda quei giorni con una programmazione dedicata. Sabato 9 novembre, Rai1 inizierà a parlarne in "Unomattina in famiglia" alle 8.45, mentre sarà 'Passaggio a Nord Ovest' - condotto da Alberto Angela a partire dalle 15.00 - a proporre ai telespettatori un approfondimento attraverso documenti ...

caduta del Muro di Berlino - viaggio in barca sul fiume che divideva la Germania 30 anni dopo : La Caduta del Muro di Berlino avveniva il 9 novembre di 30 anni fa. Marzio G. Mian e il fotografo Massimo Di Nonno hanno viaggiato lungo il fiume Elba che divideva le due Germanie per incontrare le persone che hanno vissuto sui due lati dello strappo. Perché la Caduta del Muro di Berlino del 1989 non è ancora riuscita a sanare completamente la frattura. Dal servizio realizzato per GQ, Massimo Di Nonno e Marzio G.Mian hanno tratto un ...

La caduta del Muro di Berlino - 30 anni dopo : la programmazione speciale in tv : 9 novembre 1989 - 9 novembre 2019: trent'anni dopo, la Caduta del Muro di Berlino catalizza l'attenzione dei canali tv che celebrano quella notte con speciali che puntellano i palinsesti per tutto l'inizio del mese.prosegui la letturaLa Caduta del Muro di Berlino, 30 anni dopo: la programmazione speciale in tv pubblicato su TVBlog.it 06 novembre 2019 17:01.

Sky ricorda il trentennale dalla caduta del muro di Berlino : la programmazione : Questa settimana Sky proporrà sulla sua piattaforma numerosi approfondimenti e speciali per celebrare l'evento storico che sancì la fine della Guerra Fredda.

A trent'anni dalla caduta del muro - Berlino si veste a festa : Il 9 novembre del 1989 fu un giorno storico e indimenticabile che cambiò le sorti di milioni di tedeschi dell’Est, portò alla riunificazione della Germania, ridisegnò l’Europa e contribuì fortemente alla dissoluzione dell’Unione Sovietica. E’ la data della caduta del muro di Berlino, quel muro di cemento, di fili spinati, di torrette, che dall’agosto del 1961 separava una città, ...

La caduta del Muro di Berlino - 30 anni dopo : la programmazione speciale in tv : 9 novembre 1989 - 9 novembre 2019: trent'anni dopo, la Caduta del Muro di Berlino catalizza l'attenzione dei canali tv che celebrano quella notte con speciali che puntellano i palinsesti per tutto l'inizio del mese.prosegui la letturaLa Caduta del Muro di Berlino, 30 anni dopo: la programmazione speciale in tv pubblicato su TVBlog.it 02 novembre 2019 18:05.

Il derby di Berlino - a trent’anni dalla caduta del muro : Questa sera, per la prima volta nella storia della Bundesliga, una squadra di Berlino est e una di Berlino ovest giocheranno contro

Muro di Berlino - 2mila metri di rete da pesca di fronte alla Porta di Brandeburgo. La suggestiva installazione per l’anniversario della caduta : Quasi duemila metri di rete da pesca sventolano sospese di fronte alla Porta di Brandeburgo, a Berlino, nell’installazione creata dall’artista americano Patrick Shearn in occasione del trentesimo anniversario della caduta del Muro. Incastrate nella rete ci sono migliaia di strisce di tela colorata e ognuna riPorta un messaggio scritto da persone comuni. Una decisione che Shearn spiega cosi’: “La maggior parte delle mie ...

