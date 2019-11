Juventus | Sarri allo scoperto | contro il Milan punta tutto sul suo pupillo

Juventus-Milan - le probabili formazioni : dubbi in attacco per Sarri : Juventus-Milan, le probabili formazioni – Fino a qualche anno fa, l’attesa per questo match era molto elevata. Una classica del calcio italiano, tra due delle squadre più titolate al mondo. Peccato, però, che una delle due non stia vivendo uno dei suoi periodi migliori. E così, Juventus-Milan di domani rischia di diventare una partita ‘quasi’ normale. I bianconeri, galvanizzati dalla qualificazione agli ottavi di ...

Juventus - Sarri non si fida del Milan : “nella partita secca possono fare bene. Dubbio Cristiano Ronaldo” : Maurizio Sarri tiene alta la concentrazione in vista della gara contro il Milan: l’allenatore della Juventus tiene alta la concentrazione e non dà certezze sul recupero di Cristiano Ronaldo Juventus-Milan è una delle grendi classiche del calcio italiano ma il big match della domenica sera non avrà lo stesso ‘sapore’ di sempre. Il motivo è da ricercare nel differente momento di forma delle due squadre che vede la Juventus ...

Juventus - Sarri in conferenza parla delle condizioni di Cristiano Ronaldo e De Ligt : “Come sta Ronaldo? Non lo so, ieri era con i fisioterapisti, vediamo quello che riesce a fare oggi e domattina. Non ha niente di particolare, niente di grave, solo un piccolo dolore al ginocchio. De Ligt sarà convocato? Abbiamo due allenamenti ancora, ieri ha fatto delle prove in campo piuttosto positive. Oggi prova a stare con la squadra, vediamo la reazione”. Le condizioni di Ronaldo e De Ligt gli argomenti principali della ...

Juventus Milan - buone notizie per Sarri su CR7 e De Ligt - le ultimissime! : Juventus Milan – Domenica sera big match all’Allianz Stadium: Juventus-Milan. Il primo di Sarri e Pioli. I bianconeri però dovranno fare i conti con alcuni problemi. De Ligt e Ronaldo non sono al meglio ma dalla Continassa spuntano buone notizie per mister Sarri. CR7 ultimamente non è al massimo, prestazioni opache fin qui però potrebbe tornare fenomenale proprio contro il Milan. In casa quest’anno Ronaldo ha sempre segnato, ...

Juventus - Douglas Costa cambia tutto : il nuovo piano di Sarri - che novità! : Una prestazione da autentico protagonista e Juventus qualificata con due turni d’anticipo agli ottavi di finale di Champions League. Douglas Costa si è caricato sulle spalle i bianconeri trascinandoli al successo contro il Lokomotiv Mosca con una giocata d’assoluto fuoriclasse. Giocata che potrebbe smuovere totalmente i piani di Sarri in vista del futuro. Come confermato dallo stesso tecnico bianconero, la Juventus punterà dritta sul ...

Juventus - verso il Milan : De Ligt è in forse - ma Sarri ha abbondanza in tutti i reparti : Juventus-Milan di domenica alle ore 20,45 sarà il posticipo della dodicesima giornata di serie A. I bianconeri ci arrivano con il vento in poppa grazie al successo di ieri contro la Lokomotiv Mosca che ha garantito il passaggio agli ottavi di Champions League. Non giocherà un calcio brillante, non sarà divertente, ma la “Vecchia Signora” continua a vincere e adesso ha una gran voglia di piazzare il primo sprint in campionato. Sarri guarda tutti ...

Lokomotiv Mosca Juventus - Sarri svela tutto : “Ecco perchè ho sostituito Ronaldo” : Lokomotiv Mosca Juventus Sarri- Maurizio Sarri, al termine del match vinto per 2-1 dalla Juventus, ha colto l’occasione per spiegare il motivo della sostituzione di Cristiano Ronaldo, il quale ha accusato un leggero affaticamento all’adduttore. Il tecnico ha ammesso: “Ronaldo è un paio di giorni che sentiva un fastidio al ginocchio il quale poi andava ad affaticargli l’adduttore. L’ho visto correre male e allora ho ...

Juventus - reazione stizzita di Ronaldo dopo la sostituzione : Sarri smorza i toni nel post partita : L’allenatore toscano ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a sostituire Ronaldo a dieci minuti dalla fine del match di Mosca E’ servita una prodezza di Douglas Costa nel finale alla Juventus per battere la Lokomotiv Mosca e staccare il pass per gli ottavi di finale, raggiunti con due turni di anticipo. AFP/LaPresse Una serata complicata per Maurizio Sarri che, a dieci minuti dalla fine, ha deciso di sostituire Cristiano ...

Lokomotiv Mosca-Juventus - Sarri : “non la miglior prestazione. CR7 arrabbiato? Perché non stava benissimo” : “La prestazione non è stata delle migliori, abbiamo concesso il fianco a tante ripartenze. Sapevamo che avrebbero impostato una partita di questo tipo, primo tempo troppo aperti e secondo con troppi giocatori sopra la linea, della palla con circolazione troppo lenta e rischio di perderla. Buono l’aspetto caratteriale Perché ho visto che la squadra voleva la vittoria a tutti i costi e l’ha raggiunta con Douglas Costa in ...

Juventus - una Lokomotiv sul binario ottavi di Champions : Douglas Costa stacca il biglietto - Sarri è sempre ‘in orario’ : La Juventus supera 1-2 la Lokomotiv Mosca nel finale e accede agli ottavi di Champions League: i cambi di Sarri fanno la differenza e sbloccano una partita complicata Treno in orario sul binario ‘ottavi di Champions League’, una coincidenza da non perdere. Passa da Mosca il primo match ball per superare il girone di Champions League che la Juventus, come in una scena di un film, corre a perdifiato per raggiungere solo nel ...

Lokomotiv Mosca-Juventus live - le formazioni ufficiali : sorpresa a centrocampo per Sarri : Lokomotiv Mosca-Juventus live – Vincere per mettere un’ipoteca sulla qualificazione e gestire gli ultimi due turni di Champions League. Questo l’obiettivo dei bianconeri nella trasferta russa in casa della Lokomotiv, compagine che qualche settimana fa a Torino ha creato non poche difficoltà. Ma l’undici di Sarri, nonostante le assenze, ha la possibilità di chiudere anzitempo il discorso per poi concentrarsi soltanto ...

Lokomotiv-Juventus - la probabile formazione di Sarri : fuori De Ligt e Cuadrado : La Juventus alle ore 18:55 di oggi pomeriggio affronterà in Russia la Lokomotiv Mosca, già battuta all'andata per 2 a 1 grazie alla doppietta di Paulo Dybala in rimonta. La partita è valida per il quarto turno della fase a gironi di Champions League. Maurizio Sarri stasera dovrà fare a meno di De Ligt, il difensore ha avuto un problema alla caviglia; non ci sarà neppure lo squalificato Cuadrado. Della partita sarà invece Dybala, ma in attacco ...

Lokomotiv Mosca-Juventus - le probabili formazioni : quanti dubbi per Sarri! : Lokomotiv Mosca-Juventus, le probabili formazioni – Vincere, andare a 10 punti e mettere un’ipoteca sulla qualificazione. Non è impresa impossibile, anzi, tutt’altro. Sottovalutare nessuno (e si è visto all’andata), ma neanche preoccuparsi più di tanto. Juve attesa questa sera in Russia per fare bottino pieno e concludere in discesa il girone di Champions League. Di fronte, la compagine che ha messo in difficoltà i ...

Juventus - Sarri svela : “De Ligt non è in condizione di giocare. Ballottaggio Higuain-Dybala? Lo sapevano dall’estate…” : L’allenatore toscano ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Lokomotiv, in programma a Mosca Vigilia di Champions League per la Juventus, che sarà impegnata domani a Mosca contro la Lokomotiv, formazione già battuta all’Allianz Stadium con una doppietta di Paulo Dybala. Massimo Paolone/LaPresse Un match da prendere con le molle per i giocatori bianconeri, a cui Sarri chiede una sola cosa in ...