Juventus-Milan in tv | dove vederla e a che ora Palinsesto | programma e probabili

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) Domenica 10 novembre, alle ore 20.45, andrà in scena una grande classifica del nostro calcio.si affronteranno all’Allianz Stadium di Torino, per l’incontro valido per il 12° turno della Serie A 2019-2020. I bianconeri, in vetta alla classifica generale con un punto di vantaggio sull’Inter, vorranno puntare al successo per rimanere al vertice della graduatoria. Non è ancora la Juve di Maurizio Sarri, come ce la si sarebbe aspettata. Il bel gioco promesso ancora non si vede e spesso le partite sono state decise, a vantaggio della Vecchia Signora, più da iniziative personali. Tuttavia, sono i risultati a contare, e di fatto i campioni d’Italia comandano in campionato e sono qualificati agli ottavi di finale in Champions League, dopo l’ultimo successo esterno sul campo della Lokomotiv Mosca. Non si può dire lo stesso per il, in grande ...

romeoagresti : #Juventus: allenamento personalizzato oggi sia per #Ronaldo sia per #DeLigt. Nessuna preoccupazione per il portoghe… - romeoagresti : #Juventus: nessuna preoccupazione per #Ronaldo, sostituito a Mosca a scopo precauzionale. E cresce l’ottimismo per… - juventusfc : Al lavoro, questa mattina, verso #JuveMilan ?? -