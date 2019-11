Italia Si | Manuel Bortuzzo confessa | “Vorrei diventare padre”

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : Manuel Lombardo e Odette Giuffrida punti fermi dell’Italia in attesa di recuperare il miglior Fabio Basile : Il Grand Slam di Abu Dhabi 2019 si è concluso ed è dunque arrivato il momento di tracciare un bilancio complessivo della manifestazione per quanto riguarda la Nazionale italiana di Judo. La selezione tricolore ha brillato specialmente nella prima giornata e si è guadagnata un ottimo quinto posto nel medagliere del sesto Grand Slam stagionale (il penultimo prima dell’appuntamento di Osaka) con un bottino di un primo ed un secondo posto ...

Emanuele - chirurgo veneto negli USA : in un mese guadagna quanto un collega Italiano in un annoo : guadagna in un mese quanto un collega italiano guadagnerebbe in un anno. Emanuele Orrù, 35 anni, veneziano, è diventato il simbolo della fuga dei cervelli dall’Italia all’estero, almeno per quanto riguarda la sanità veneta. La sua fortuna l’ha trovata Lahey Hospital and Medical Center di Burlington, in Massachusetts, un ospedale a 25 chilometri da Boston che per averlo paga mezzo milione di dollari ...

E' morto Manuel Frattini - stella del musical Italiano : E' morto a Milano all'eta' di 54 anni Manuel Frattini, ballerino, coreografo e attore teatrale, celebre soprattutto per le sue interpretazioni

Marco Liorni - Manuel Bortuzzo su Italia Si : “Esco da un vortice” : Manuel Bortuzzo su Marco Liorni: “Italia Si sta rimettendo ordine nella mia vita” Si è raccontato con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù Manuel Bortuzzo, entrato a far parte del cast fisso di Italia Si come saggio, affiancando Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa, più un quarto ospite che varia di puntata in puntata. E nell’intervista in questione il nuotatore ha speso ...

Amici Celebrities - scontro tra Platinette a Emanuele su L'Italiano : La nuova puntata di Amici Celebrities, la versione "very important people" di Amici di Maria De Filippi, ha avuto indiscussi protagonisti il concorrente Emanuele Filiberto di Savoia e il giudice Platinette. Nel corso della gara che ha visto tra loro contrapporsi le squadre di vip, bianca e blu, capeggiate rispettivamente da Alberto Urso e Giordana Angi, il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha eseguito una performance di canto sulle note de ...

Manuel Bortuzzo a Italia Si : “Non c’è pena per chi mi ha sparato” : Italia Si, Marco Liorni intervista Manuel: “Non esiste una pena per chi mi ha sparato” Si è raccontato con una lunga e toccante intervista nella puntata di Italia Si di oggi, sabato 28 settembre 2019, Manuel Bortuzzo, presente dall’inizio di questa nuova stagione come saggio fisso, accanto a Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e un quarto giudice che varia di volta in volta (oggi Raimondo Todaro, preceduto da Adriano Panatta ...

MANUEL BORTUZZO E FIDANZATA MARTINA/ "Bova mi ha voluto nel suo film..." - Italia Sì - : MANUEL BORTUZZO, l'agguato e l'amore per la FIDANZATA MARTINA a Italia sì. "Raoul Bova mi ha voluto nel suo film, ma non perché sono in carrozzina".

Sandro Gozi su Italia Viva : "Emmanuel Macron il nostro riferimento" : Tra chi ha seguito Matteo Renzi nel suo addio al Pd e nel lancio di Italia Viva c'è anche Sandro Gozi. Sottosegretario nei governi di Renzi e Gentiloni, attualmente consigliere agli Affari Ue di Emmanuel Macron - questione assai dibattuta e che ha sollevato grande scandalo -, Gozi si confessa in un'