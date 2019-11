Italia-Polonia oggi | Euro Ice Hockey Challenge 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2019 : Italia impegnata in Polonia con la mente già ai Mondiali 2020 : Tutto è pronto per la sessione di novembre dell’Euro Ice Hockey Challenge 2019, il torneo riservato alle squadre nazionali di seconda fascia che viene giocato ogni anno a partire dal 2002. In questa finestra l’Italia, che inizia il suo percorso di avvicinamento ai Mondiali IIHF Top Division di Svizzera 2020, sarà impegnata dall’8 al 10 novembre a Danzica, in Polonia. Nel nostro raggruppamento vedremo i padroni di casa bianco-rossi, ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : Italia sesta a Tallinn. Vince la Polonia. Navarria : “Dobbiamo subire meno il ritmo polacco” : Le aspettative erano probabilmente più alte, soprattutto dopo quattro podi consecutivi (di cui due ottenuti a Europei e Mondiali nel 2019), ma alla fine il risultato portato a casa dall‘Italia femminile, sempre in grande ascesa rispetto al 2018, è ancora buono in ottica qualificazione olimpica e spiegheremo poi perché. La squadra di spada femminile azzurra, composta da Mara Navarria, Alice Clerici, Federica Isola e Rossella Fiamingo chiude ...

Hockey ghiaccio - i convocati dell’Italia per l’Euro Ice Hockey Challenge. Gli azzurri sfideranno Ungheria - Polonia e Giappone : La Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio continua la preparazione in vista dei Mondiali IIHF Top Division di Svizzera 2020: da venerdì 8 a domenica 10 novembre gli azzurri saranno impegnati nell’Euro Ice Hockey Challenge, che si disputerà a Danzica, in Polonia. L’Italia affronterà, nell’ordine Ungheria, Polonia e Giappone nelle tre sfide in programma. Di seguito l’elenco completo dei convocati di Clayton Beddoes: Portieri: ...

Volley - Olimpiadi 2020 : i possibili gironi. Italia con Giappone e Polonia? Rischio Serbia o Francia. Tutti gli scenari : Il ranking FIVB di Volley maschile aggiornato al 16 ottobre sarà utilizzato per la composizione dei gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2020, le 12 squadre partecipanti saranno distribuite nei due gruppi utilizzando il meccanismo a serpentina e prendendo come riferimento proprio la graduatoria stilata dalla Federazione Internazionale al termine della Coppa del Mondo. Il Giappone è soltanto decimo ma sarà testa di serie in qualità di Paese ...

Polonia - Greenpeace : “Trovato sito illegale di stoccaggio di plastica proveniente dall’Italia” : Quarantacinque tonnellate di rifiuti di plastica sono stati trovati in un ex distributore di carburanti a Gliwice - Polonia - da parte degli attivisti di Greenpeace: "È una situazione inaccettabile che vanifica gli sforzi quotidiani di migliaia di cittadini nel separare e differenziare correttamente i rifiuti".Continua a leggere

Polonia - cento balle di rifiuti di plastica abbandonate in area industriale : una parte proviene dalla raccolta differenziata Italiana : Dopo la denuncia dello scorso settembre di un sito illegale di stoccaggio di rifiuti di plastica in Turchia, una nuova indagine dell’Unità investigativa di Greenpeace Italia ha accertato l’abbandono di un centinaio di balle, almeno in parte provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani italiani, in un’area industriale di Gliwice, in Polonia. Nelle balle di rifiuti plastici si vedono, infatti, etichette di noti prodotti ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : il Brasile - già certo del successo - supera l’Italia. La Polonia batte l’Iran e si piazza in seconda posizione : Oggi 15 Ottobre è andata in scena l’ultima giornata della Coppa del Mondo di Volley 2019. Nessuna sorpresa, le big hanno vinto tutte senza troppi problemi. Il Brasile si è liberato con un netto 3-0 (25-20, 25-22, 25-15) dell’Italia, completando il percorso perfetto con undici vittorie in altrettante partite. Trascinatore in casa verdeoro Isac Santos con quattordici punti a referto. Il miglior realizzatore tra gli azzurri è stato ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati di oggi e classifica. Il Brasile batte la Polonia e ipoteca il trofeo - Italia sesta : Il Brasile ha messo una seria ipoteca sulla conquista della Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, i verdeoro hanno infatti sconfitto la Polonia per 3-2 nel big match della nona giornata e ora hanno due vittorie di vantaggio (4 punti) proprio sui biancorossi quando mancano due turni al termine del torneo: basterà fare risultato o contro il Giappone o contro l’Italia per chiudere definitivamente i conti. I Campioni Olimpici si sono fatti ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati e classifica di oggi. Brasile travolge USA - la sfida con la Polonia vale il trofeo. Italia quinta : Il Brasile ha sconfitto gli USA per 3-0 nel big match della settima giornata della Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, i Campioni Olimpici si confermano così in testa alla classifica a punteggio pieno (7 vittorie, 21 punti) e conservano un successo di vantaggio sulla Polonia che ha liquidato l’Egitto con un rapido 3-0. Appare ormai chiaro che il trofeo verrà messo in palio nello scontro diretto tra Brasile e Polonia che andrà in scena ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati di oggi e classifica. Brasile in testa - Polonia e Russia inseguono - Italia sesta : Il Brasile si conferma in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile al termine della sesta giornata. I verdeoro hanno sconfitto l’Argentina per 3-0 nel derby sudamericano trascinati dai 14 punti di Alan Souza, dai 12 di Yoandy Leal e dai 10 di Ricardo Lucarelli, tutti ben imbeccati da Bruninho. I Campioni Olimpici conservano un successo di vantaggio su USA e Polonia che oggi hanno avuto la meglio ...