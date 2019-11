Inter-Hellas Verona oggi | orario d’inizio | come vederla in tv | streaming | probabili

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019), sabato 9 novembre, alle ore 18.00 (diretta tv su Sky Sport Serie A) l’e l’si affronteranno a San Siro nel match valido per il 12° turno di Serie A 2019-2020. Una partita importante per gli uomini di Antonio Conte, reduci dal ko in Champions League contro il Borussia Dortmund e desiderosi di centrare il bersaglio grosso e riscattare quanto accaduto. Una situazione non facile quella in casa nerazzurra, con il tecnico in aperta polemica con la società per via di una rosa, a suo dire, eccessivamente corta, che non gli consente di alternare i giocatori. Sarà, quindi,essante capire con quale spirito la Beneamata affronterà quest’incontro, al cospetto di una compagine da non sottovalutare e protagonista al momento di un grande campionato,la nona posizione in graduatoria (15 punti) conferma.d’inizio, ...

Inter : ?? | RIPARTIRE Serate così lasciano l'amaro in bocca... ?? ...ma il nostro percorso prosegue: già da domattina test… - zazoomnews : DIRETTA Inter-Hellas Verona Live Serie A calcio: orari programma streaming tv formazioni - #DIRETTA #Inter-Hellas… - InterclubSSalvo : Gioca con l'Hellas CR7? ?? -