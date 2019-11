Infortunio Milik | nuovi fastidi per il polacco | a rischio per Napoli-Genoa

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019)– Come se non bastasse il momento attuale, non arrivano buone notizie neanche dall’infermeria per quanto concerne il. Secondo quanto scrive ‘Il Mattino’ nella sua edizione online, infatti, è a– per la sfida di questa sera contro il– la presenza dell’attaccante. “Piove sul bagnato in casa– si legge – Perchéva verso il forfait per la gara di questa sera. Avverte ancora uno muscolare che lo ha costretto al riposo in queste ore. Difficile, quasi impossibile, che possa essere disponibile per questa sera. Ed è anche ala sua convocazione con la nazionale polacca”.L'articoloper il: aperCalcioWeb.

GruppoEsperti : #Napoli, si ferma Arkadiusz #Milik: il polacco non sarà a disposizione stasera #NapoliGenoa #Fantacalcio - FantaMasterApp : 'Napoli, tegola al fantacalcio: Milik verso il forfait contro il Genoa!' - italiaserait : Infortunio Milik, col Genoa non ci sarà: le condizioni del polacco -