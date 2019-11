Incidente sul lavoro | muore 56enne | investito da un trattore

Rocco Siffredi - Incidente choc sul set del suo ultimo film. Quel che è successo è da brividi : incidente sul set dell’ultimo film di Rocco Siffredi. Una storia choc raccontata direttamente da una delle protagoniste. Il famoso attore di film per adulti che è anche produttore, in questo momento è alle prese con il ruolo di regista. Per la pellicola – sempre a luci rosse – Rocco Siffredi ha scelto attori d’eccezione quali la famosissima Malena la Pugliese e Martina Smeraldi. La giovane debuttante, ai microfoni de La Zanzara, ha raccontato un ...

Sci alpino - Sofia Goggia coinvolta in un Incidente sull’autostrada A4 : illesa : Tanta paura ma nessuna ferita per Sofia Goggia, rimasta coinvolta in un tamponamento a catena sull’autostrada A4 in direzione di Milano. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio all’altezza dell’uscita di Desenzano del Garda. Fortunatamente la campionessa olimpica di discesa è rimasta illesa, così come era uscita illesa lo scorso aprile quando al Sestriere era finita con la sua auto sul tetto di un furgone. L’autostrada è rimasta bloccata a lungo ...

Sci – Paura per Sofia Goggia! Incidente d’auto sull’A4 : le condizioni della sciatrice : Incidente d’auto per Sofia Goggia rimasta coinvolta in un tamponamento fra più veicoli sull’autostrada A4: fortunatamente la sciatrice italiana non ha riportato alcun trauma Momenti di Paura per Sofia Goggia. La sciatrice italiana è stata coinvolta, nella mattinata odierna, in un tamponamento fra più veicoli sull’autostrada A4, all’altezza di Desenzano del Garda. L’Incidente ha paralizzato il traffico ...

Brindisi - Incidente stradale sulla Statale 16 : un uomo portato in ospedale : Brutto incidente stradale questa mattina sulla strada Statale 16, arteria che collega San Pietro Vernotico a Brindisi. Il sinistro ha avuto luogo nei pressi di Tuturano, frazione che si trova ad una decina di chilometri a sud del capoluogo di provincia adriatico. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, pare che una Volkswagen Passat condotta da un uomo, di cui non sono state fornite le generalità, sia finita contro il guard rail. ...

Brindisi - Incidente stradale sulla circonvallazione : muore calciatore a 22 anni : Pierfrancesco Copertino lavorava nella nota birreria d lecce “Il cantiere”. Ha perso la vita sulla circonvallazione di Francavilla Fontana, dove si trovava in compagnia della fidanzata. Ad avere la peggio è stato il 22enne, portiere dell’Avetrana calcio nel campionato di Promozione pugliese.Continua a leggere

Incidente sull’Appia : vola dentro il fosso dopo aver sfondato muretto - ragazza ferita : Roma – Momenti di apprensione questa mattina sulla strada statale Appia, in prossimità di Itri, quando un’automobile è volata giù in un fosso. In seguito ad aver distrutto un muretto che costeggiava la via, in una dinamica ancora non del tutto limpida, il veicolo è decollato di sotto per diversi metri. Celere l’intervento dei Vigili del Fuoco accorsi in soccorso della conducente che, una volta fatta uscire senza non poche ...

Anticipazioni Upas del 5 novembre : Franco accetta di indagare sull'Incidente di Aldo Leone : Sono puntate particolarmente avvincenti quelle che i telespettatori di Un posto al sole stanno seguendo quotidianamente su Rai 3. Il tentato omicidio ai danni di Aldo Leone ha causato l'arresto di Diego Giordano, ma davvero è lui il vero colpevole? Sebbene Niko, Ugo e Susanna pensino che l'unica via per portare il giovane in libertà sia quella del patteggiamento, Raffaele non può accettare che il figlio si dichiari colpevole per un crimine non ...

Incidente sulla Roma-Fiumicino : muore Rebecca - 20 anni di Ostia. Due feriti gravi : Un grave Incidente sulla autostrada Roma-Fiumicino ha causato la morte di Rebecca Spera (in una prima versione avevamo scritto Roberta, ce ne scusiamo con i lettori), 20 anni, di Ostia e il...

