Incendio cascina Alessandria | confessa il proprietario

Incendio alla cascina vicino Alessandria : <br> il proprietario ha confessato : È stato Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina esplosa di Quargnento (Alessandria) ad appiccare il rogo nel quale hanno perso la vita tre vigili del fuoco. Lo rende noto il procuratore capo di Alessandria, Enrico Cieri, che in conferenza stampa ha reso pubblica la confessione dello stesso uomo. “Giovanni Vincenti - annuncia il procuratore capo - ha confessato in maniera esaustiva e piena dando pieno riscontro agli elementi acquisiti ...

Alessandria - Incendio in un cascinale ed esplosione : morti tre vigili del fuoco : Tre vigili del fuoco sono morti nel rogo di un cascinale disabitato a Quargneto, in provincia di Alessandria. In mattinata è stato trovato senza vita, sepolto sotto le macerie, anche il terzo pompiere dato per disperso all'alba. Fatale l'esplosione che ha travolto i pompieri, intervenuti per spegner