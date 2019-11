Incendio alla cascina vicino Alessandria | | il proprietario ha confessato

Fermato l’autore dell Incendio alla Cavallerizza : La Polizia di Stato ha Fermato il responsabile dell'incendio che il 21 ottobre scorso ha avvolto il tetto della Cavallerizza Reale di Torino, storico complesso architettonico nel centro della città, dichiarato patrimonio dell'Unesco nel 1997. L'uomo è stato individuato durante un controllo: a suo carico sussisteva un rintraccio per l'esecuzione di un fermo disposto dalla Procura torinese. A inchiodarlo i filmati delle telecamere installate da ...

Roma - nuovo Incendio a libreria 'Pecora elettrica' alla vigilia della riapertura : E' il secondo attacco dopo quello del 25 aprile scorso. Trovato liquidi infiammabile nei locali. Solidarietà di Gipi e Michela Murgia. Rabbia nel quartiere: "E' un punto di riferimento". Raggi: "Inquietante". Zingaretti: "Ai proprietari dico di tenere duro"

Roma - Incendio alla Pecora Elettrica : “Hanno usato i libri come combustibile” : Il secondo incendio in pochi mesi alla libreria e caffetteria "La Pecora Elettrica" nel quartiere Centocelle, a Roma, oltre a riaprire il dibattito sulla presenza della criminalità organizzata nella Capitale mostra come la cultura sia sotto attacco oggi nel nostro Paese perché, semplicemente, fa paura.Continua a leggere

Incendio in un’azienda chimica - il Codacons : “Presentato un esposto alla procura della Repubblica della Repubblica per danno ambientale” : Ieri pomeriggio è scoppiato un Incendio nella Far Polimeri, azienda chimica di Filago in via delle Industrie, nel Bergamasco. Il rogo ha interessato del materiale plastico contenuto in un serbatoio dismesso di circa sei metri che era in fase di smontaggio da parte di un’impresa esterna. L’allarme è stato dato dai dipendenti dell’azienda chimica, che hanno contributo anche a domare il rogo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i tecnici ...

Torino - Incendio alla Cavallerizza Reale patrimonio dell'Unesco : non ci sarebbero feriti : Questa mattina un incendio è divampato all'interno della Cavallerizza Reale di Torino. Almeno cinque squadre di vigili del fuoco si sono precipitate sul posto per domare le fiamme che avevano avvolto un'area comprendente anche le scuderie e l'ex circolo dopolavoro. Al momento non risulterebbero feriti. Lo storico complesso architettonico in stile barocco fa parte del patrimonio dell'Unesco. Già nel 2014 la struttura era stata colpita da un ...

Torino - Incendio alla Cavallerizza Reale : “Presto per dire se è doloso” : “E’ ancora presto per dire se l’incendio sia di natura dolosa o no. Adesso stiamo cercando di spegnere gli ultimi focolai rimasti e vedere se troviamo qualcosa che possa portarci in quella direzione“: lo ha dichiarato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, Marco Frezza, riferendosi al rogo sviluppatosi questa mattina nella struttura della Cavallerizza Reale. “Ora finiamo di lavorare per mettere in ...

Incendio alla Cavallerizza Reale di Torino : la storia del sito UNESCO che sta bruciando : Uno degli edifici di Torino sta bruciando: si tratta della Cavallerizza Reale, divenuta sito UNESCO nel 1997 e da sempre simbolo della storia della città. Costruita nel XVII secolo per ospitare l’addestramento dei giovani cadetti dell’Accademia Reali la Cavallerizza era già stata danneggiata durante la guerra e da un Incendio doloso nel 2014: ecco la sua storia.Continua a leggere

Torino - Incendio alla Cavallerizza Reale : fiamme domate - crollata parte del tetto [VIDEO] : Domato e spento l’incendio che ha interessato questa mattina la Cavallerizza Reale di Torino, patrimonio Unesco: i vigili del fuoco riferiscono che si è verificato il crollo parziale di una porzione del tetto andato in fiamme. In corso le ultime operazioni di bonifica. Il sindaco di Torino Chiara Appendino ha effettuato un sopralluogo dell’area con l’assessore al Patrimonio, Antonino Iaria. “L’incendio poteva ...

