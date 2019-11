?In permesso premio l' ergastolano Antonio Cianci accoltella alla gola anziano per

Milano - ergastolano In permesso premio accoltella un uomo in un parcheggio. È Antonio Cianci - nel 1979 uccise tre carabinieri Foto : Un uomo di 79 anni è stato ferito con una coltellata alla gola mentre si trovava nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono gravi, ma non...

Uomo accoltellato da ergastolano In permesso premio a Milano : Un Uomo di 79 anni è stato accoltellato oggi pomeriggio nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano. L'aggressore è Antonio Cianci, ergastolano in permesso premio, che ha sottratto alla vittima soldi e un cellulare, ma è stato fermato poco dopo da una volante della Polizia. Il 79enne è stato soccorso in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Cianci, detenuto nel carcere di Bollate, sta scontando ...

“Non me lo hanno permesso”. PeppIno Di Capri - il dolore è troppo grande e il cantante non si trattiene : La morte di Fred Bongusto, il cantante morto nella notte tra il 7 e l’8 novembre all’età di 84 anni, ha lasciato tutti addolorati. Aveva da tempo problemi di salute e se ne va lasciando un grande vuoto. Milioni di dischi venduti, Fred Bongusto ha composto decine di colonne sonore di film, nella sua carriera ha duettato con Ella Fitzgerald, Mina, Milva, Ornella Vanoni: quella di Alfredo Antonio Carlo Buongusto (questo il nome di battesimo) è ...

Legge 104 : permesso disabili per urgenza - In che caso si può usare? : Legge 104: permesso disabili per urgenza, in che caso si può usare? La Cassazione si pronuncia nuovamente in merito ai permessi cui dà diritto la Legge 104; è possibile sfruttarli in caso di emergenza anche se non relativamente all’assistenza di un familiare disabile? Legge 104: a cosa servono i permessi? In generale, la Legge 104 permette a un lavoratore di usufruire di tre giorni di permesso per assistere un familiare disabile. Anche ...

Migranti - il ‘Codice MInniti libico’ : “Ong chiedano il permesso a Tripoli - o le sequestriamo” : Arci ha tradotto in italiano il decreto emesso il 15 settembre dal Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico, una sorta di 'Codice Minniti libico' contro le ong. Si tratta di "uno strumento per accreditarsi come interlocutori sul piano internazionale e dare credibilità alla cosiddetta guardia costiera libica", ha detto Miraglia, responsabile immigrazione dell'Arci. In realtà serve solo ai libici per legittimare pratiche ...

Torino : evade detenuto In permesso di lavoro : Un detenuto di 26 anni, un magrebino condannato per lesioni aggravate e in custodia presso le Vallette di Torino, è evaso approfittando di un permesso per lavoro esterno. Dopo essersi recato a prestare servizio presso l’Amiat, un’azienda che opera nella raccolta dei rifiuti, come previsto dall’articolo 21 del regolamento penitenziario, il detenuto non è più tornato in cella. La notizia è stata resa nota dall’Osapp, ovvero l’Organizzazione ...

Ergastolo ostativo - Rita Dalla Chiesa : «Mafiosi In permesso? Un premio alle cosche» : Loro pensano che la giustizia giusta sia dare la possibilità, a chi ha scontato molti anni di carcere, di usufruire di permessi premio per riabbracciare la famiglia. E questo potrebbe anche...

TorIno - magrebIno evade dal carcere durante il permesso di lavoro : Federico Garau Con una pena da scontare dietro le sbarre delle Vallette fino a dicembre 2021, Otman Mirah non ha più fatto ritorno in cella, risultando ufficialmente un evaso Fuori per un permesso di lavoro, non fa ritorno dietro le sbarre del carcere Lorusso e Cutugno di Torino ed è dichiarato ufficialmente evaso. Si tratta del marocchino di 26 anni Otman Mirah, detenuto dal 26 aprile 2017 dopo aver aggredito un connazionale ed ...

Detenuto In permesso tenta di sgozzare compagna - aveva già ucciso fidanzata : Della fidanzata uccisa con due coltellate nel 2008, e del carcere, non le aveva detto nulla. Voleva rifarsi una vita Mohamed Saif ma, quando la nuova compagna lo ha scoperto, il suo passato violento e' tornato. E se la donna non avesse indossato una sciarpa, avrebbe ucciso di nuovo. Soltanto quel tessuto ha infatti evitato che i fendenti dell'uomo la sgozzassero in strada, la scorsa notte a Torino, quando gli ha detto che la loro relazione ...