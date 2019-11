In Italia il Muro non fu di cemento | ma un Muro di specchi che riverbera le sue immagini

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 9 novembre 2019) Oggi nel giorno anniversario in cui il mondo libero dovrebbe festeggiare i trent’anni della caduta deldi Berlino, apri Twitter e trovi in tendenza: #Del Debbio #Predappio e #Auschwitz e l’unica cosa che si può dire è che sono tempi bui. Siamo costretti a registrare ed ad indignarci per la necessità della scorta alla senatrice Liliana Segre, quasi novantenne e sopravvissuta al campo di sterminio nazista, indignarci per facinorosi fascisti invitati in tv da un ex professore liberale (figlio peraltro di un deportato nei campi) ormai succube alle logiche della tv spazzatura ed apprendere che il sindaco di Predappio non finanzierà più una scuola per recarsi in visita ad Aushwitz, “perché di parte”. Mentre a una bambina africana è stato impedito di sedersi su un autobus. E vengono bruciati ...

