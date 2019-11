Ilva Si scontrano due diritti costituzionali | il lavoro e la salute

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 9 novembre 2019) Certamente la visita del Presidente del Consiglio agli stabilimenti dell’sottolinea la drammaticità della vicenda. Di Zingaretti non v’è traccia, almeno per ora. La Tragedia dell’richiama un groviglio di questioni e di responsabilità che bisognerebbe cercare di dipanare se si vuole trovare una soluzione alla terribile questione ambientale e sociale che essa ha suscitato. Non è d’aiuto, anzi d’impaccio, inseguire le polemiche di una politica ridotta a una poltiglia di incapacità, incompetenze e irresponsabilità. La gravità della situazione impone di andare alle radici del problema. Che a sua volta è parte di uno più grande, rappresentato dal declino industriale che da almeno quattro decenni affligge il nostro paese, con pesanti responsabilità dei governi di vario colore che si ...

