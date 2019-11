Ilva allo Stato - no di Gualtieri : il governo tratta con Arcelor : Giuseppe Conte è corso a Taranto per mettere la faccia sulla crisi dell'ex Ilva. E dimostrare che «il governo c'è» e «non permetterà mai che...

Ex Ilva : D’Alò (Fim) - ‘massima adesione allo sciopero’ : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Grande adesione allo sciopero proclamato da Fim, Fiom, Uilm in tutt’Italia: Taranto, Salerno, Milano, Marghera, Genova, dei lavoratori ex Ilva, dell’appalto e dei servizi. La preoccupazione è tanta per un futuro nuovamente in bilico e che rischia di rimettere in discussione sia il lavoro che l’ambiente”. Ad annunciarlo è il segretario Nazionale Fim Cisl Valerio D’Aló ...

Ex Ilva : Barbagallo - ‘no piano B ma facciano rispettare impegni’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Non ci deve essere un piano B ma il rispetto degli impegni”. Così il leader Uil, Carmelo Barbagallo al termine dell’incontro a Palazzo Chigi su ArcelorMittal. “Nazionalizzare? Una cosa è certa che in altri paesi come la Francia hanno sempre il 15% di imprese strategiche. Noi invece facciamo di tutto per renderci la vita difficile”.L'articolo Ex Ilva: Barbagallo, ‘no ...

Ilva - Conte apre alla nazionalizzazione. Indiscreto : "Cos'abbiamo proposto a Mittal" - governo allo sbando : La carta giocata da Giuseppe Conte per convincere Arcelor Mittal a restare a Taranto e tenere in vita l'ex Ilva? La decrescita felice grillina. Secondo indiscrezioni da Palazzo Chigi, il premier avrebbe confessato a sindacati, enti locali e Confindustria convocati per un confronto sulla crisi aperta

Ex Ilva - lo sfogo di Matteo Renzi contro Carlo Calenda : "Uno sciacallo" : Il caso dell'ex Ilva, con Arcelor Mittal in fuga dall'Italia, agita le acque nel centrosinistra, che si trova a dover fare i conti con un M5s che, di fatto, ha portato alla situazione in atto. E alcune considerazioni vengono riportate da Augusto Minzolini in un retroscena. Si parte dalle parole di E

Ex Ilva : Barbagallo - ‘togliere immunità penale errore se ha dato alibi’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Togliere l’immunità penale è stato un errore se ha dato alibi ad ArcelorMittal per sfilarsi. Non è consentito a nessuno potersi sfilare da un’attività che è fondamentale per il futuro economico e produttivo del nostro paese”. Così il segretario della Uil, Carmelo Barbagallo, commentando la situazione dell’ex Ilva, al termine della presentazione rendiconto sociale ...

Ex Ilva - ecco la lettera d’addio di ArcelorMittal : “Impatto dirompente dall’eliminazione dello scudo penale”. E minaccia causa allo Stato : L’eliminazione dell’immunità penale ha un “impatto irrimediabilmente dirompente” sul contratto “perché, fra l’altro, comporta una modifica del Piano Ambientale” che “rende non più realizzabile il Piano industriale”. Quindi è “impossibile” rispettare le scadenze e “proseguire l’attività produttiva e gestire lo stabilimento di Taranto come previsto dal contratto, nel ...

**Ex Ilva : Barbagallo - ‘disimpegno ArcelorMittal inaccettabile - Governo intervenga’** : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “La decisione di Arcelor Mittal prefigura una catastrofe industriale per il nostro Paese: senza gli stabilimenti coinvolti, il futuro della nostra economia diventa più incerto. Questo disimpegno, le cui origini sono da esaminare a fondo, è inaccettabile, perché è il preludio a un dramma occupazionale, sociale e ambientale che deve assolutamente essere evitato. Il Governo deve intervenire: lo ...

Arcelor Mittal pronta a restituire l’Ilva allo Stato italiano : Su Taranto sta per esplodere la bomba. Arcelor Mittal restituisce l'Ilva allo Stato italiano. A un anno dall'arrivo a Taranto, sarebbe imminente la consegna delle lettere di Arcelor Mittal all'Amministrazione Straordinaria e ai sindacati

Diretta/ Italia Portogallo U19 - risultato 0-4 - streaming video tv : doppietta di SIlva : Diretta Portogallo Italia U19: streaming video e tv, risultato 4-0. Lusitani dominanti nel 1tempo della partita amichevole oggi 11 ottobre a Braganca.

Portogallo - convocati Cristiano Ronaldo e André SIlva per il Lussemburgo : La Serie A si prepara a scendere in campo, poi è prevista la pausa per lasciare spazio alle Nazionali. Nel frattempo sono state comunicate le convocazioni del Portogallo, torna Andrè Silva, l’attaccante del Francoforte è nella lista di 25 giocatori selezionati valide per le qualificazione a Euro 2020, l’ultima apparizione dell’ex rossonero risaliva alla sfida contro la Serbia, nell’elenco figura anche ...

Taranto - accolto il ricorso dell'ex Ilva : "No allo spegnimento dell'Altoforno 2" : Il procedimento era stato avviato dopo l'incidente che nel giugno del 2015 costò la vita all'operaio Alessandro Morricella, investito da una fiammata