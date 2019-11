“Il transito di Mercurio sul disco del Sole” | la Puglia alla scoperta dello spazio

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) La Società Astronomica Pugliese e l’Osservatorio Astronomico della Murgia-Solinio invitano il pubblico lunedì 11 novembre 2019° a Castel del Monte per seguire le fasi deldel pianetasuldel Sole. Un telescopio solare e alcuni telescopi e binocoli dotati di appositi filtri saranno posizionati sulla spianata del Castello – lato sud (l’ingresso guarda a est) – liberamente accessibile a piedi, per osservare il fenomeno a partire dalle ore 13.00 e fino al tramonto del Sole.è il più piccolo pianeta del sistema solare (il 38% della dimensione della Terra) ed è anche il più vicino al Sole. Dista da esso mediamente 58 milioni di km (la Terra, circa 150 milioni). Con l’obiettivo di studiarne la composizione, la geofisica, la magnetosfera, la debole atmosfera e la sua storia l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha inviato nel 2018 la sonda BepiColombo, dedicata ...

