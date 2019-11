Il pubblico rimbalza il Molleggiato Adriano | nuovo flop

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 9 novembre 2019) Laura Rio Non è bastato convocare mezza tv italiana per fare ottenere ascolti allo show-cartone Né Adrian nésono stati capiti e apprezzati da una vasta platea. Neanche stavolta in cui Celentano si è fatto vedere, ha parlato, ha cantato, ha duettato, ha fatto il Maestro dell'ambientalismo, e addirittura si è fatto supportare da mezza Nazionale della tv. Certo, il ritorno dell'altra sera non è stato proprio un disastro, anche se siamo lontanissimi dal seguito dei suoi grandi show: 3.869.000 spettatori si sono sintonizzati su Canale 5 per vedere che cosa si sarebbe inventato stavolta, ma lo share si è fermato al 15,42 per cento di share. E il cartoon, in seconda serata, tanto amato e voluto dal, ha raccolto solo 1.859.000 spettatori per uno share del 10,45%. Insomma, ilha confermato di fare fatica a capire quella graphic novel che racconta ...