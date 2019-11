Il proprietario della cascina confessa | Volevo conseguire il premio

Esplosione Alessandria - il proprietario della cascina Giovanni Vincenti confessa. Indagata anche la moglie : «Erano pieni di debiti» : Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina di Quargnento (Alessandria) è stato fermato nella notte e - dopo un serrato interrogatorio - ha confessato le sue responsabilità...

Esplosione Alessandria - confessa il proprietario della cascina : È Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina esplosa di Quargnento, nell'Alessandrino, la persona fermata dai carabinieri nel corso della notte per la morte dei vigili del fuoco Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo (CHI ERANO). Le accuse sono di disastro doloso, omicidio e lesioni volontarie. L'uomo ha confessato, negando però l'intenzione di volere uccidere. Dietro la tragedia c'è una tentata frode ...

Pompieri morti - “la tragedia poteva essere evitata : il proprietario della cascina aveva subito minacce” : E ora spunta anche un rapimento finito bene della cagnolina del proprietario della cascina esplosa lunedì notte in provincia di Alessandria, esplosione che ha causato la morte di tre Pompieri. Il titolare della cascina Giovanni Vincenti, imprenditore, ha dichiarato in un’intervista riportata questa mattina da alcuni organi di informazione, che qualche anno fa residenti della zona avevano “rapito la sua cagnolina e solo dopo averli ...

Alessandria - il proprietario della cascina esplosa : "Il movente è l'invidia. Ho già fatto i nomi" : Ha accettato di parlare con la stampa il proprietario della cascina esplosa lunedì notte in provincia di Alessandria, causando il decesso di tre vigili del fuoco e il ferimento di altri due pompieri e un carabiniere. Giovanni Vincenti, imprenditore, ha detto al Messaggero di avere qualche idea sul m

Il proprietario della cascina ai pm : “Ecco i nomi di chi mi voleva male” : Alessandria, autopsia sulle vittime. Le analisi dei Ris. Vincenti: basta cattiverie, nessuna lite con mio figlio. Oggi camera ardente

Alessandria - il proprietario della cascina : Nel paese c'è invidia : "Perché è successo? Non lo so. O meglio, penso per pura e semplice invidia". È questa la spiegazione che Giovanni Vincenti si è dato relativamente all'esplosione della cascina abbandonata a Quargnento, in provincia di Alessandria, che ha provocato la morte di tre vigili del fuoco. Raggiunto telefonicamente, il proprietario dell'abitazione ha rivelato che già in passato era stato oggetto di simili azioni violente: "Negli anni ho subito diversi ...

Alessandria - il proprietario della cascina esplosa : “Dissidi familiari? Una cattiveria. Penso che sia successo per invidia” : Proseguono le indagini sull’esplosione della cascina di Quargnento (Alessandria) in cui sono rimasti uccisi tre vigili del fuoco. È stato usato un ordigno ‘fai da te’ con un materiale ben diverso da quello utilizzato dalla criminalità organizzata come spiega Enrico Cieri, procuratore di Alessandria che coordina l’inchiesta per omicidio plurimo e crollo doloso. Sui corpi dei tre vigili del fuoco morti, sotto le macerie è stato ...