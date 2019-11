Il giornale che ignorò la caduta del Muro di Berlino

Se "il giornale" è islamofobo lo è anche l'islam : Alessandro Gnocchi Mentre mi trovavo negli Emirati, ho appreso con stupore che un mio libro viene citato in un report sull'islamofobia in Europa e in Italia. Si intitola I nemici di Oriana. La Fallaci, l'islam e il politicamente corretto (Melville) ed è uscito nel 2016 prima di essere allegato, nel 2018, al Giornale. È stato presentato in festival notissimi e di fronte a persone di ogni tipo. Saranno stati tutti quanti islamofobi? Il ...

PaperBoy - il giornale scritto interamente da una redazione di disabili : “Diamo a questi ragazzi spazi anche per attività intellettuali” : E’ online dal 4 novembre il sito di PaperBoy, periodico edito dalla cooperativa sociale Il Villaggio di Esteban e realizzato quasi interamente da redattori con disabilità. Si tratta di una testata regolarmente registrata che permette di conseguire il tesserino e l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti. Vi lavorano venti redattori disabili in tutto, di cui quattro già pubblicisti e due lo diventeranno a metà mese. Gli ideatori del progetto ...

Saviano - gip archivia la diffamazione a Cronache di Napoli : “giornale vicino ai clan” : archiviata la posizione di Roberto Saviano, accusato di aver diffamato in un articolo del 2015 i quotidiani "Cronache di Napoli" e "Cronache di Caserta" per averli definiti vicini al clan. Secondo i giudici, le affermazioni dell'autore di Gomorra sono veritiere "nell'affermare la contiguità dei quotidiani ad ambienti camorristici".Continua a leggere

Il giornale tedesco rivuole l'elmetto prussiano che gli regalò nel 2012 - ma Draghi : "Credo che me lo tengo" : “Come dice un proverbio tedesco ‘Un dono è un dono’ per cui penso di tenermelo”. Così il presidente della Bce Mario Draghi in conferenza stampa risponde ironicamente a una domanda sul famoso elmetto prussiano che gli fu donato al suo arrivo a Francoforte dal direttore del tabloid tedesco Bild, all’epoca entusiasta per il piglio “prussiano” di Draghi e oggi capofila dei media tedeschi contro ...

Il giornale : Milik mette la firma su una prova di dignità e carattere più che di bel gioco : Non un buon Napoli, quello di ieri, scrive Il Giornale. Ha regalato il primo tempo, in cui c’è stato solo il Verona, più ritmato e grintoso, ma poi, dopo mezzora della ripresa Milik ha acceso la lampadina. “Aveva ragione di esistere il mal di pancia di Milik”. Alla vigilia aveva detto che, senza giocare, perdeva fiducia e abitudine a far gol. Ancelotti lo ha schierato titolare e lui ha risposto al mister con una ...

Il giornale : il bastone e la carota usati da De Laurentiis indicano che nel Napoli qualcosa scricchiola : La firma sulla convenzione del San Paolo era solo un pretesto, scrive Angelo Rossi su Il Giornale. De Laurentiis sapeva che sarebbe stato accerchiato dai cronisti e anche che dopo tutto questo silenzio doveva tornare a farsi sentire. Perché nel Napoli c’è qualcosa che scricchiola. Insigne fa i capricci, Ancelotti non ha ancora trovato, dopo un anno, la quadra necessaria a competere ad alti livelli. E poi ci sono “i mugugni di chi, ...

Sul giornale la storia di Eduard Strel’cov - il Pelè russo che sfidò il Cremlino : Nel 1958 rifiutò il passaggio sia al CSKA Mosca (squadra dell’Armata Rossa) che alla Dinamo (quella del KGB). Accusato per una finta violenza sessuale fu condannato ai lavori forzati in un gulag in Siberia. Nel ’65 tornò a giocare nella Torpedo, portandola al titolo Il Giornale racconta la storia di Eduard Strel’cov, attaccante di talento che giocò nella Torpedo Mosca diventando cannoniere e idolo delle folle. Era definito il Pelé sovietico, in ...