IL CASO Siamo sicuri che la nostra salute sia un diritto?

Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 9 novembre 2019) Fin dall'istituzione del SSN non si è abbastanza riflettuto su cosa sia lae di conseguenza la cura della. Le conseguenze sono disastrose

rubio_chef : “Con i Fenici, portatori dell'alfabeto, la lingua semitica si è diffusa in tutto il Mediterraneo, visto la loro att… - Odyxeus59 : RT @Ferula18: Ci incontreremo per caso,con un libro in mano,lasciando il posto in bus ad una straniera incinta, sorridendo ad un bimbo Rom,… - GraziaLombardi3 : RT @Ferula18: Ci incontreremo per caso,con un libro in mano,lasciando il posto in bus ad una straniera incinta, sorridendo ad un bimbo Rom,… -