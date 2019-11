I ristoranti e le catene che dicono no alla plastica

Fonte : vanityfair

Secondo i dati del Rapporto Coop 2019 ingeriamo in media tutte le settimane l'equivalente indi una carta di credito, ovvero 5 grammi. Come? In netta maggioranza attraverso le microplastiche contenute nelle bottiglie d'acqua, ma in misura minore anche in prodotti come cozze e sale marino. Non solo. Stando a un'indagine della Fondazione Ellen MacArthur presentata al Forum economico mondiale di Davos, nel 2050 in mare, a parità di peso, ci sarà piùche pesce. Senza menzionare le quantità abnormi diprodotte dal mondo della moda (poliestere e altri varianti sul tema del sintetico) che finiscono in discarica e nelle nostre falde acquifere attraverso la ...

