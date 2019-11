I film di Natale 2019 e di tutte le Feste

Dal 21 novembre su Netflix il nuovo film 'Un cavaliere per Natale' con Vanessa Hudgens : In questo momento la concorrenza tra le piattaforme streaming è più che mai evidente, specialmente quando si avvicina il periodo natalizio. Netflix offre, oltre ad un vasto catalogo di serie tv, anche una varietà di film di diverso genere, in modo da soddisfare i gusti di tutti gli utenti. In vista delle feste, la piattaforma statunitense dal 21 novembre distribuirà una nuova pellicola con Vanessa Hudgens, già interprete lo scorso anno di 'Nei ...

Non è Natale Senza Panettone : prossimamente su Rete 4 il film con i Legnanesi : I Legnanesi La storica compagnia teatrale de I Legnanesi sta attualmente lavorando alla produzione di un nuovo film per la tv prodotto da Mediaset che andrà in onda, prossimamente, su Rete 4. Da domani, giovedì 31 ottobre, incominceranno infatti le riprese di Non è Natale Senza Panettone, lungometraggio dove Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Lorenzo Cordara impersoneranno La Teresa, La Mabilia e Il Giovanni. Girato tra Legnano, Milano e ...

L'Albero delle Mele - cast riunito per un film di Natale su Lifetime : Le strenne di Lifetime regalano per Natale 2019 circa 30 nuovi film tv: tra questi You Light Up My Christmas, col cast di Facts of Life. Qualche tempo fa si iniziò a parlare di un reboot di Facts of Life, in Italia L'Albero delle Mele, serie tv anni '80 ambientato in una scuola femminile diretta dalla maternamente intransigente Ms. Edna Garrett (Charlotte Rae, scomparsa lo scorso anno). Si vociferava di una ripresa della serie con tanto di ...

BOTTE DI NATALE/ Il Trinità 'annacquato' per l'ultimo film di Bud e Terence : Circa 25 anni fa, nel dicembre del 1994, usciva nei cinema l'ultimo film in cui Bud Spencer e Terence Hill hanno recitato insieme

Ecco il nuovo film di Ficarra e Picone - “Il primo Natale” è un’esplosione di risate (VIDEO) : E’ pronto il settimo film di Ficarra e Picone. Si preannuncia già come il campione d’incassi del periodo natalizio il nuovo film di Ficarra e Picone. E il titolo la dice già lunga: “Il primo Natale”. Quando esce il nuovo film di Ficarra e Picone? L’ultima “fatica” del duo comico siciliano, tra i più popolari in Italia, arriverà in sala dal 12 dicembre. La pellicola è prodotta daAttilio De Razza, la storia è stata ideata e scritta dagli ...

“Il primo Natale” - il nuovo film di Ficarra e Picone : Si intitola “Il primo Natale”, il nuovo film di Ficarra e Picone, che sarà in sala dal 12 dicembre per Medusa film. Prodotto da Attilio De Razza scritto dagli stessi Salvo Ficarra e Valentino Picone con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, “Il primo Natale”, è il settimo film degli attori e registi palermitani che racconta la storia di Salvo e Valentino, un ladro e un prete, che si ritroveranno a fare un viaggio nel tempo, fino all’Anno ...