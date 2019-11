Hotel Rigopiano | all’asta il “tesoro scampato alla valanga” | famiglie sconvolte

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) All’asta il “tesoro dell’valanga” che ha colpito. “Un annuncio ha sconvolto ledelle vittime dopo che il 30 ottobre, a Pescara, si è tenuta un’asta delle bottiglie di vino pregiato che si trovavano nell’e che si sono salvate dvalanga”. A renderlo noto è l’avvocato Romolo Reboa che, insieme ai legali Gabriele Germano, Massimo Reboa, Silvia Rodaro, Maurizio Sangermano e Roberta Verginelli assiste ledi quattro vittime della tragedia dell’di Farindola (Pescara). “Le ha messe in vendita – prosegue Reboa – il curatore del Fallimento 70/2010, Del Rosso srl, mentre non e’ conosciuto chi fara’ il macabro brindisi al prezzo di aggiudicazione di 1.800 euro e ha partecipato per rilanciare, dato che il prezzo base era di 700 euro. ...

