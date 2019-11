Haaland Juventus | contatti già avviati | Raiola vuole portarlo a Torino

Fonte : juvedipendenza

(Di sabato 9 novembre 2019)– Oggetto del desiderio di mezza Europa, con il sogno Premier League e un futuro già scritto in un top club. Erlingfa impazzire tutti e i suoi 23 goal in 17 partite nella stagione 2019/20 non sono altro che la conferma di un talento puro che ha rapito le big europee.compresa. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, i bianconeri nelle scorse settimane hanno iniziato ad allacciare iper il classe 2000 norvegese. Il suo agente è Mino, nome ben conosciuto in casa Juve e che già qualche mese fa ha portato aMatthijs De Ligt., le ultimissime sul talento norvegese Dopo l’olandese, i bianconeri vogliono un altro super talento che sta usando la Champions League come rampa di lancio: con il Salisburgoha segnato 7 goal nelle prime 4 partite, con una tripletta con il Genk, tre goal in due partite ...

