GTA 5 ha venduto 15 milioni di copie nel solo 2019

Fonte : eurogamer

(Di sabato 9 novembre 2019) Nella giornata di ieri Take-Two ha fornito i dati di vendita relativi ad alcune sue IP di punta come GTA 5, Red Dead Redemption 2, Borderlands 3. In particolare GTA 5 ha raggiunto risultati straordinari, in effetti ha raggiunto le 115divendute in 6 anni di distribuzione e 5 piattaforme diverse.Il noto analista di Niko Partners Daniel Ahmad ha poi pubblicato i dati di vendita anno per anno, trovate la tabella qui sotto: Parte del successo è ovviamente dovuto anche al comparto online del gioco, che grazie all'introduzione costante di nuovi contenuti (ed in generale il supporto ricevuto dal team di Rockstar), continua ad attirare sempre pià giocatori.Leggi altro...