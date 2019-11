GRETA – “YOUNG” | il nuovo singolo

Fonte : romadailynews

(Di sabato 9 novembre 2019)Elizabeth (), è una singer-songwriter bilingue con radici americane (da parte di madre). Suo padre Roberto Mariani è un musicista, per questo motivo la ragazza vive da sempre in un ambiente dove la musica è parte integrante della vita.ha 18 anni. A soli 14 anni ha vinto a Los Angeles il premio ‘Akademia Music Award’. Nel 2016 l’importante sito UK ‘Secret Sessions’ ha deciso di inserirla come artista emergente accanto a importanti nomi tra i quali X-Ambassadors, Ben Howard, Bastille. All’età di 16 anni in Italia ha aperto diverse date dei tour di Tiromancino e di Marina Rei. Nel 2018 è uscito il suo primo EP ‘Wonderful’, il disco è stato prodotto a Londra da David Ezra, importante produttore della scena Indie/Pop UK. ‘Wonderful’ è entrato, insieme all’altro‘Song N. 5’, per diverse settimane nella classifica indipendenti web.è un brano che si porta ...

