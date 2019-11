Geografia delle emozioni | New York

Geografia delle emozioni : Milano : Le viuzze che portano alle piazze che si diramano in viuzze, e quella lingua in cui tutto suona come nomi di angeli. E gli angeli in carne e ossa, e il fatto che qui i pasti giornalieri sono quattro di cui uno si chiama aperitivo e si bevono cocktail in bicchieri alti e stretti; i gelati alla vaniglia nel chioschetto, e il parco con l’erba e i cani la cui pelliccia brilla nel sole. E l’albero enorme che si vede dalla finestra della camera ...

Geografia delle emozioni : Livingston : Di Livingston non ricordo nient’altro che la ragazza. Perciò controllo su Google. Livingston, Guatemala. Cittadina situata sull’estuario del Río Dulce, il fiume dolce. Popolazione: 48.588. In prevalenza discendenti di schiavi e fuggiaschi della guerra di secessione, che sfruttarono la mancanza di collegamento via terra tra Livingston e il resto del Paese per nascondersi. (È vero – mi torna in mente – in effetti siamo arrivati a Livingston ...

Geografia delle emozioni : Karlstejn : Avevo intenzione di farle la proposta di matrimonio a Praga. Ho preparato l’anello. Ho scritto un augurio su un foglietto, l’ho piegato e nascosto nel marsupio. A quei tempi usavano ancora i marsupi. Abbiamo comprato un’offerta volo+albergo. L’agenzia ci ha detto che l’albergo era vicino al centro città. Ma quando siamo arrivati abbiamo visto che si trovava in un quartiere industriale davverosquallido. E che la nostra stanza era arredata ...

Geografia delle emozioni : Johannesburg : Quello stanzino non mi esce dalla testa. Sono passati nove anni da quando sono stato a Johannesburg, e mi compare ancora nei sogni. Non esiste che non mi vieni a trovare, mi ha scritto. Ma certo, ho risposto. Mando qualcuno a prenderti all’aeroporto, ha proposto. Non c’è bisogno, ho rifiutato. Ci pensa il festival a mandarmi a prendere. Controlla che la macchina sia davvero quella del festival, ha scritto. La settimana scorsa qui è successa una ...

Geografia delle emozioni : Ikea : Zerbino TRIABO «Welcome» 6 €. L’ho sistemato davanti alla porta di casa. E sulla porta ho persino appeso la targa con i nostri nomi che lei aveva preparato. Per ogni evenienza. Guardaroba con cassetti PAX 290 €. Non mi ero mai accorto di quante scarpe avesse. E stivali, e sandali. Gliele ho sistemate per tipo dentro ai cassetti, e mentre lo facevo mi mancava così tanto che mi è venuta un’erezione. Porta fazzoletti BONDLIAN 8 €. Finché c’è ...

Geografia delle emozioni : Hilton : Lei mi ha scritto: aspetto con ansia il nostro incontro. Lei mi ha scritto: mi sei mancato. Lei mi ha scritto: le parole che mi mandi. Lei mi ha scritto: le leggo e le rileggo dopo che mio marito si è addormentato. Lei mi ha scritto: e a volte mi tocco, mentre lo faccio. Lei mi ha scritto: cercherò di arrivare in anticipo. Così avremo del tempo da soli. Lei mi ha scritto: spero che non sarai deluso. Ormai sono passati cinque anni. Lei mi ha ...

