Gatto nero fa irruzione mentre si gioca una partita | i tifosi di casa esultano e il

Fonte : baritalianews

(Di sabato 9 novembre 2019) Non è vero ma ci credo. Sciocche credenze popolari dicono che ilporti sfortuna, sicuramente è una coincidenza ma quello che avvenuto durante unadi football americano sa di incredibile. Si stavando a Dallas la più importantedel campionato di football americano della settimana tra Dallas Cowboys e New York Giants. Il punteggio, nel corso del secondo quarto dellaera in favore della squadra ospite, i New York Giants, per 9 a 3. Ma all’improvviso laè stata sospesa per l’invasione di campo di un. L’arbitro si è affrettato a interrompere laal MetLife Stadium. Ilnon si sa come è riuscito a superare la sicurezza e a invadere il campo attirando l’attenzione in modo particolare deidei padroni di. E’ scattata una vera e propria ovazione dagli spalti quando ilè riuscito a ...

spookysrogers : ???? siamo nel 2019 e non c’è ancora un’emoji del gatto nero - Pitpi4 : RT @EricaDoddo: Volevo un gatto nero, nero, nero ???? Cosa c'è di meglio per #halloween2019? - EricaDoddo : RT @EricaDoddo: Volevo un gatto nero, nero, nero ???? Cosa c'è di meglio per #halloween2019? -