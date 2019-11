Finlandia | la spiaggia è ricoperta da migliaia di “uova” misteriose | il segreto nel vento

Meteo - rare e affascinanti sfere di ghiaccio ricoprono una spiaggia in Finlandia e la vista è magica [FOTO e VIDEO] : Madre Natura sa sempre come stupirci e a volte, aggiunge quel qualcosa in più che sa confonderci e meravigliarci allo stesso tempo. affascinanti e rare sfere di ghiaccio dalla forma simile a quella di un uovo sono apparse su una spiaggia di Hailuoto, in Finlandia, deliziando quanti hanno osato sfidare il freddo per visitare l’isola (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Hailuoto si trova nel Golfo di Botnia ...