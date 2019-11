Fifa 20 | Jesus Corona Road to the Final – Le soluzioni!

Fonte : imiglioridififa

(Di sabato 9 novembre 2019) Nuove sfide creazione rosa di20 Ultimate Team disponibili! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna di esse. Oggi è il turno di quella JESÚS, nella speciale versioneto thededicata all’Europa League Una la sfida … L'articolo20:to the– Leproviene da FUT Universe.

ItaliaStartUp_ : FIFA Ultimate Team, carta speciale per Jesus: più la Roma va avanti in Europa League, più aumenta il... - Voce Gial… - VoceGiallorossa : ????FIFA Ultimate Team, carta speciale per Jesus: più la @OfficialASRoma va avanti in @EuropaLeague, più aumenta il v… -