Farmaci | ritirato lotto di sciroppo mucolitico in tutta Italia MARCHIO e LOTTO

Farmaco per l’Herpes ritirato dalle Farmacie [INFO e DETTAGLI] : Farmaco per l’Herpes Simplex ritirato dalle farmacie: il richiamo è a opera della Società Fidia Farmaceutici e è relativo al medicinale ACICLIN. Si tratta di un Farmaco indicato per il trattamento delle infezioni da Herpes Simplex della pelle e delle mucose, compreso l’Herpes Genitalis primario e recidivante. I lotti in questione sono n. C04540 con scadenza 23.01.2024, C04550 con scadenza 24.01.2024, C04530 con scadenza 22.01.2024 e C04000 ...

Omeprazolo ritirato dal mercato - Farmaci non conformi : l’avviso di AIFA [LOTTI e DETTAGLI] : Omeprazolo ritirato dalle farmacie: il noto farmaco utilizzato come anti-ulcera, ma anche per esofagite, gastrite e sclerodermia, è stato ritirato in seguito all’osservazione di non conformità di alcuni lotti. Nello specifico l’AIFA ha disposto il ritiro di 5 lotti del medicinale Omeprazolo SANDOZ BV*INF 5FL – AIC 038187023 della ditta Sandoz Spa. Il ritiro si è reso necessario in seguito della comunicazione della ditta Sandoz ...