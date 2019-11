F1 | Max Verstappen | “L’obiettivo è vincere il Mondiale nel 2020 Con Honda ci sono stati

Formula 1 - papà Verstappen la spara grossa : “penso che Hamilton abbia paura di mio figlio Max” : Il padre del pilota Red Bull si è lasciato andare ad una dichiarazione discutibile, sottolineando come Hamilton abbia paura del figlio Max Nel week-end di Austin non se le sono mandate a dire, soprattutto per il (quasi) contatto che li ha visti protagonisti durante le prove libere. Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono poi chiariti nel post gara, sotterrando l’ascia di guerra e decidendo di risolvere da quel momento in poi le ...

Jos Verstappen - F1 : “Max non è stato intelligente a criticare la Ferrari” : Le durissime parole di Max Verstappen contro la Ferrari al termine del Gran Premio di Austin hanno fatto il giro del mondo. Il pilota aveva dichiarato che il calo delle prestazioni della Rossa fosse legato al fatto che avesse smesso di barare. Proprio sull’intervista rilasciata dal ventiduenne è intervenuto il padre Jos che è stato pilota di Formula 1 negli anni novanta. Il padre di Max in un’intervista. rilasciata alla televisione ...

Formula 1 – Verstappen - papà Jos appoggia il figlio : “imbroglio Ferrari? Max ha ragione - troppo lente ad Austin” : Jos Verstappen appoggia le dichiarazioni del figlio Max: Ferrari stranamente lente ad Austin, qualcosa non quadra. Ma il possibile ‘imbroglio’ non si può provare La gara della Ferrari ad Austin non è andata secondo i piani. Prima il ritiro di Sebastian Vettel, poi il quarto di posto di Leclerc hanno evidenziato le difficoltà della Rossa sul circuito americano, sottolineate anche da Max Verstappen nel post gara. Il pilota olandese ha ...

Ferrari - Max Verstappen silura la Rossa : "Va male perché ha smesso di barare". Terremoto in F1 - furia Binotto : La Ferrari va male? "Questo è ciò che accade quando smetti di barare". Max Verstappen, al termine del Gp del Texas ad Austin, scatena il Terremoto in Formula 1. Il 22enne pilota olandese della Red Bull, arrivato terzo dietro le due Mercedes di Bottas e Hamilton, intervistato dai connazionali di Zigg

Max Verstappen F1 - GP USA 2019 : “Se Lewis parla di me è perché gli sono entrato nel cervello” : Il nome più chiacchierato del mondo della Formula 1 dopo il caotico Gran Premio del Messico è quello dell’olandese della Red Bull Max Verstappen. Oltre ad un periodo di forma non certo esaltante da quando la stagione è ripresa a fine agosto, il talento orange è finito nell’occhio del ciclone per il suo comportamento nell’ultimo round, quando prima ha ignorato le basilari regole di sicurezza nella situazione dell’incidente ...

Max Verstappen F1 - GP USA 2019 : “Penalità corretta - se Lewis parla di me è perché gli sono entrato nel cervello” : Il nome più chiacchierato del mondo della Formula 1 dopo il caotico Gran Premio del Messico è quello dell’olandese della Red Bull Max Verstappen. Oltre ad un periodo di forma non certo esaltante da quando la stagione è ripresa a fine agosto, il talento orange è finito nell’occhio del ciclone per il suo comportamento nell’ultimo round, quando prima ha ignorato le basilari regole di sicurezza nella situazione dell’incidente ...

Max Verstappen F1 - GP USA 2019 : “Se Lewis parla di me è perché gli sono entrato nel cervello” : Il nome più chiacchierato del mondo della Formula 1 dopo il caotico Gran Premio del Messico è quello dell’olandese della Red Bull Max Verstappen. Oltre ad un periodo di forma non certo esaltante da quando la stagione è ripresa a fine agosto, il talento orange è finito nell’occhio del ciclone per il suo comportamento nell’ultimo round, quando prima ha ignorato le basilari regole di sicurezza nella situazione dell’incidente ...

Formula 1 – Verstappen come Sid dell”Era Glaciale : sulla monoposto di Max un simpatico scherzetto firmato… Ricciardo [VIDEO] : Daniel Ricciardo il solito burlone: simpatico scherzetto sulla monoposto di Max Verstappen Non solo MotoGp: gli appassionati di motori si apprestano a vivere un weekend mozzafiato, con un doppio appuntamento speciale. Se al mattino saranno le due ruote ad intrattenerci, la sera sarà il turno invece delle quattro, col Gp degli Stati Uniti di Formula 1. Alla vigilia dell’appuntamento texano, alcuni piloti sono stati protagonisti di un ...

Formula 1 - Chris Horner difende Verstappen : “Max un siluro su Hamilton? Lui ha commesso una manovra dura” : Il team principal della Red Bull ha difeso il proprio pilota, sottolineando come sia stato spinto fuori alla prima curva in Messico da Hamilton Max Verstappen è finito sotto i riflettori in Messico per una serie di situazioni alquanto particolari, partendo dal comportamento tenuto in qualifica fino alla caotica partenza della gara. Lapresse Molti si sono scagliati contro l’olandese, ma non Chris Horner, che ha provato a difendere il ...

F1 - Jacques Villeneuve critica Max Verstappen : “Ha dato un cattivo esempio” : Max Verstappen è stato protagonista in negativo nelle qualifiche del GP del Messico 2019 di F1. Il pilota della Red Bull ha infatti perso la pole-position, venendo penalizzato di tre posizioni dalla FIA per non aver rallentato durante il regime di bandiera gialla a causa dell’incidente di Valtteri Bottas, che era andato a sbattere contro il muro all’ultima curva. Un comportamento per cui l’olandese ha ricevuto molte critiche, tra cui quelle di ...

F1 - Jacques Villeneuve critica Max Verstappen : “Ha dato un cattivo esempio” : Max Verstappen è stato protagonista in negativo nelle qualifiche del GP del Messico 2019 di F1. Il pilota della Red Bull ha infatti perso la pole-position, venendo penalizzato di tre posizioni dalla FIA per non aver rallentato durante il regime di bandiera gialla a causa dell’incidente di Valtteri Bottas, che era andato a sbattere contro il muro all’ultima curva. Un comportamento per cui l’olandese ha ricevuto molte critiche, tra cui quelle di ...

Formula 1 – Penalità Verstappen - Masi fa chiarezza : “non ci hanno condizionato le sue parole e a Max dico che…” : Michael Masi fa chiarezza sulla Penalità inflitta a Verstappen nel sabato di qualifiche del Gp del Messico: la profonda analisi del direttore gara Il sabato di qualifiche del Gp del Messico di Formula 1 ha fatto tanto discutere: Max Verstappen ha conquistato la pole position, ma è stato poi sanzionato di tre posizioni in griglia perchè non ha rallentato durante le bandiere gialle esposte per l’incidente di Valtteri Bottas. In un ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : la foratura di Max Verstappen - gomma bucata dopo il sorpasso su Bottas : E’ stato un weekend da dimenticare per Max Verstappen, nonostante il sesto posto nel Gran Premio del Messico. dopo l’ingenuità che gli è costata la pole position nelle prove del sabato e anche tre posti sulla griglia di partenza, oggi l’olandese è stato protagonista ancora in negativo nelle prime parti della gara. Subito dopo il via Verstappen è entrato in bagarre con Lews Hamilton e dopo un contatto ha dovuto allargare ...

Formula 1 – Verstappen ignora le bandiere gialle in Messico : sui social spunta il VIDEO che incastra Max : Sui social la dimostrazione della Formula 1: le immagini che incastrano Max Verstappen in Messico Caos in Messico ieri sera dopo le qualifiche di Formula 1: Max Verstappen ha chiuso la sessione col miglior tempo, conquistando la pole position, ma è stato poi penalizzato per non aver rallentato dopo le bandiere gialle sventolate per l’incidente di Valtter Bottas, ‘regalando’ la prima fila ai piloti Ferrari, Leclerc e ...