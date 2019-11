F1 | il Mondiale 2020 è già iniziato | Ferrari in crescita | ma il vantaggio tecnico della

F1 - Max Verstappen : “L’obiettivo è vincere il Mondiale nel 2020. Con Honda ci sono stati progressi importanti” : Quarto posto con 235 punti, a 14 lunghezze da Charles Leclerc: è questa la situazione dell’olandese della Red Bull Max Verstappen nella classifica del Mondiale piloti di F1. A due gare dal termine del campionato, che ha già premiato il britannico della Mercedes Lewis Hamilton, il target di Max è quello di ottenere più punti possibili in Brasile e ad Abu Dhabi. Una stagione nella quale l’orange ha fatto vedere ottime cose, con i ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari e i complottismi sul motore. La Rossa fa paura ai rivali - pensando al 2020? : Sta accadendo qualcosa di strano in questo scorcio di stagione in F1. I due titoli (piloti e costruttori) sono stati assegnati al britannico Lewis Hamilton e alla Mercedes, ma il livello di tensione è decisamente alto. A tenere tutti piuttosto svegli è la vicenda “motore della Ferrari” in cui un po’ tutti hanno detto e stanno dicendo la loro. L’eccezionale potenza del propulsore della Rossa è un qualcosa di evidente in ...

Nuoto - una 4×100 azzurra ambiziosa verso Tokyo 2020. Obiettivo medaglia dopo la beffa Mondiale : dopo l’amaro quarto posto, a soli diciassette centesimi dal podio, ottenuto durante l’ultima rassegna continentale svoltasi a Gwangju dal 12 al 28 Luglio 2019, la staffetta veloce italiana, da sempre uno dei punti di forza del Nuoto azzurro, si è già fissata come Obiettivo una medaglia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La 4×100 stile libero maschile che, insieme alla 4×200 sl e alla 4×100 mista mixed (staffetta ...

Motomondiale - Mondiale 2020 : tornano le wild card in Moto2 e vi saranno i rookie nei test di MotoGP a Sepang : Arrivano alcune novità dal fronte MotoMondiale relativamente alla prossima stagione. La Commissione Gara formata da Carmelo Ezpeleta (Dorna, Presidente), Paul Duparc (FIM), Hervé Poncharal (IRTA), Takanao Tsubouchi (MSMA), Jorge Viegas (Presidente FIM), Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Trimby (IRTA, Segretario della riunione) e Corrado Cecchinelli (Direttore tecnologico), riunitasi a Sepang il 2 novembre, ha deciso di approvare alcuni cambiamenti ...

Milano 2020 un anno molto importante : città protagonista Mondiale della cultura : Per Milano il 2020 sarà un anno molto importante ad iniziare dal vertice mondiale della cultura che si svolgerà in

VIDEO Mattia Binotto - GP Usa 2019 : “La Ferrari è già concentrata sul Mondiale 2020” : Mancano tre gare alla fine della stagione 2019 della Formula 1 ma i team sono già concentrati da tempo sulla costruzione del progetto per la vettura del 2020. La Ferrari non fa eccezione come ha dichiarato Mattia Binotto ai microfoni di Sky Sport, anche se il Team Principal di Maranello ha precisato che l’obiettivo è quello di vincere le ultime tre tappe del campionato 2019 anche per presentarsi ai nastri di partenza della prossima annata ...

Superbike : Xavi Fores torna nel Mondiale e farà parte del Team Puccetti nel 2020 al posto di Razgatlioglu : Lo scorso sabato si è concluso il Mondiale Superbike 2019 ed in questi giorni si continua a delineare la nuova griglia dei piloti per la stagione 2020. L’ultimo annuncio ufficiale in ordine cronologico è arrivato quest’oggi dal Team Puccetti che ha ingaggiato lo spagnolo Xavi Fores per il prossimo campionato delle derivate di serie. Per il pilota iberico classe 1985 si tratta di un rientro nel Mondiale Superbike dopo un’annata ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “Mi brucia ancora - Pedersen però è stato più forte. Nel 2020 punto agli Europei - ma al Mondiale 2021 ci riprovo” : E’ passato un mese dalla prova in linea dei Mondiali di Ciclismo e da quella domenica rimasta ancora nella testa di tanti sportivi italiani. Anche il principale protagonista ha fatto fatica a cancellare quel momento, quella volata, quel secondo posto che lascia tanto amaro in bocca. Matteo Trentin ha assaporato l’idea di vestire la maglia iridata, finita poi sulle spalle del danese Pedersen. Il ciclista Trentino è stato intervistato ...

Calcio a 5 - qualificazioni Mondiale 2020 : l’Italia è pronta alla prova del nove contro l’Ungheria. Fondamentale trovare la vittoria : L’Italia si prepara per scendere in campo domani a Eboli contro l’Ungheria per la partita finale del Gruppo 4 di qualificazione al Mondiale 2020 di Calcio a 5. Al momento gli azzurri capitanati dal ct Alessio Musti si trovano in testa al raggruppamento con 4 punti conquistati grazie alla vittoria arrivata contro l’Inghilterra, a pari punti con la sorpresa Bielorussia che è riuscita ad avere la meglio 2 a 0 della formazione ...

La Sicilia eletta regina Mondiale del turismo 2020 - lo certifica Forbes : La Sicilia è la meta turistica europea più ambita dagli Stati Uniti per il 2020, a rivelarlo è la rivista economica statunitense Forbes. L’Isola è seconda tra le migliori 20 destinazioni mondiali da visitare secondo Forbes. Un primati inaspettato che la piazza tra le destinazioni top europee. Nel vecchio continente la Sicilia è la prima destinazione turistica da visitare. La Valle dei Templi di Agrigento Il primato della ...

Avril Lavigne - il concerto a Milano del marzo 2020 apre il tour Mondiale : Dopo l'album, il ritorno di Avril Lavigne alla musica è anche live, arrivando anche in Italia. La popstar ha annunciato Head Above Water World tour previsto per il 2020, con una notizia bomba per i fan italiani. La data zero del tour mondiale, infatti, è quella del prossimo 16 marzo al Fabrique di Milano, l'unico concerto previsto in Italia. Dopo una pausa di cinque anni dovuta a problemi di salute, lo scorso febbraio Avril ...

Atletica - Davide Re : “Sono ancora rammaricato per la finale Mondiale mancata nei 400 metri. Voglio rifarmi alle Olimpiadi di Tokyo 2020” : A distanza di alcuni giorni, Davide Re ancora pensa a quegli otto centesimi che lo hanno privato della soddisfazione di una finale nei 400 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera a Doha. Il 44″85 non è stato sufficiente per centrare l’obiettivo, dal momento che lo standard era leggermente più alto. Sarebbe stato necessario correre sul limite del suo primato italiano (44″77) per essere parte del gioco. “Provo ancora un ...

Ciclismo - il bilancio della stagione di Vincenzo Nibali e gli obiettivi per il 2020. Nel mirino Mondiale e Oro Olimpico : Vincenzo Nibali, dopo una prestazione sottotono al Giro di Lombardia 2019, chiude ufficialmente la stagione. La sua terza e ultima con la casacca della Bahrain-Merida, dato che dal 2020 si trasferirà alla Trek-Segafredo, con la quale ha firmato un biennale. E’, dunque, tempo di bilanci per lo Squalo, il quale può comunque considerare positiva l’annata appena conclusa e, al netto dell’età, può ancora sognare in grande per quella ...

Argento Mondiale per Marco Lodadio negli anelli - in tasca anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 : L’azzurro conquista l’Argento mondiale negli anelli a Stoccarda, staccando così il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 Un altro atleta italiano stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, si tratta di Marco Lodadio, abile a conquistare una medaglia d’Argento ai Mondiali di ginnastica in corso di svolgimento a Stoccarda. Grazie ad un esercizio vicino alla perfezione, il 27enne dell’Aeronautica sale sul podio ...