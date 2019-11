Ex Ilva | ipotesi intervento Cdp o scissione tra Mittal e commissari

Decreto Imprese - al via voto in commissione : via libera alle norme sui rider - verso rinvio lo scudo per l’Ilva. Ipotesi fiducia in Aula : E’ iniziato il voto sugli emendamenti al Decreto salva-Imprese nelle commissioni congiunte Industria e Lavoro del Senato. Nel pomeriggio è arrivato il via libera alle tutele per i rider, con diritti minimi per tutti e un trattamento da lavoratore subordinato per chi svolge l’attività di ciclo-fattorino in modo continuativo. Si punta a chiudere in giornata e da più parti si dà per scontato che in Aula il governo metterà la fiducia, visto ...