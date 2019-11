Esplosione della cascina di Quargnento | Giovanni Vincenti fermato per omicidio

Esplosione di Quargnento - c’è un fermo : è il proprietario della cascina : Svolta nelle indagini nella notte: a essere fermato come indiziato di delitto è il proprietario della cascina esplosa nella notte tra il 4 e il 5 novembre in cui hanno perso la vita tre Vigili del Fuoco. Già interrogato in precedenza aveva ammesso la situazione economica non florida e aveva parlato di un premio assicurativo in essere sullo stabile.Continua a leggere

Alessandria - il comandante ai funerali dei tre Vigili del fuoco morti nell’Esplosione della cascina : “C’è rabbia - capire chi ha fatto questo” : Le sirene dei Vigili del fuoco e l’applauso della gente in lacrime ha accompagnato l’arrivo delle salme dei Vigili del fuoco morti nell’esplosione di Quargnento nella cattedrale di Alessandria, dove il vescovo, monsignor Guido Gallese, ha celebrato i funerali. I feretri sono stati portati a spalla dai colleghi delle tre vittime dalla vicina piazza della Libertà tra due ali di folla. “Bisogna capire perché e chi ha fatto ...

Alessandria - il carabiniere e i vigili del fuoco sopravvissuti all’Esplosione della cascina migliorano : I sopravvissuti all’esplosione della cascina di Quargnento (Alessandria) in cui sono morti tre pompieri stanno migliorando. Il carabiniere, protagonista di un audio in cui chiedeva aiuto e dava indicazioni all’operatore, sarà operato venerdì nell’ospedale di Asti. Roberto Borlengo, 31 anni, è ferito al volto e a una gamba. “Sono stato svegliato verso le tre di notte dai carabinieri che sono venuti a suonare alla mia porta per ...

Cosa sappiamo dell’Esplosione della cascina in provincia di Alessandria : Si sta indagando per omicidio plurimo e crollo doloso, e i giornali scrivono che le ipotesi si concentrano sul proprietario dell'edificio e sul suo passato

“Le lacrime della moglie del vigile del fuoco quando le ho detto che era morto nell’Esplosione” : Il comandante dei Vigili del fuoco di Bergamo Calogero Turturici, che ha lavorato ad Alessandria per 6 anni, ha dovuto dire ai parenti di una delle tre vittime dei fatti di Quargnento che il loro caro non sarebbe più tornato a casa. Matteo Gastaldo, 46 anni,è morto insieme ai colleghi Marco Triches di 38 anni e Antonio Candido di 32.Continua a leggere

L'Esplosione della cascina di Alessandria innescata con un timer : L'esplosione in una cascina disabitata nell'Alessandrino in cui sono morti tre vigili del fuoco e altri due sono rimasti feriti insieme a un carabiniere è stata un attentato. "Temiamo sia un fatto doloso". La conferma arriva dal procuratore capo di Alessandria, Enrico Cieri, giunto a Quargneto, in provincia di Alessandria. "Quanto acquisito finora", ha aggiunto Cieri, "ci fa pensare a un'esplosione voluta e delibertamente ...

Un bagliore improvviso - poi una gigantesca Esplosione : un evento drammatico al centro della Via Lattea : Non più di 3,5 milioni di anni fa si sarebbe verificata una gigantesca esplosione al centro della Via Lattea. Lo scoppio, preceduto da un potente bagliore, sarebbe avvenuto nei pressi del buco nero supermassiccio Sagittarius A: lo rivela un team di scienziati guidato da Joss Bland-Hawthorn dell’ARC Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensions, Astro 3D, in uno studio che sarà presto pubblicato su ??The Astrophysical Journal. Un ...

Esplosione in raffineria ENI - Arpa Lombardia : “Non rilevate alterazioni significative della qualità dell’aria” : Questa mattina, alle ore 6.30, si è verificata un’anomalia in una sezione dell’impianto di gassificazione alla ENI di Sannazzaro de’ Burgondi (Pv) che ha provocato, riporta Arpa Lombardia, “un’Esplosione con conseguente emissione di fumo/vapore che è durata una decina di minuti. Secondo le notizie in nostro possesso, i VVF non hanno rilevato al momento dell’intervento fiamma attiva, non ci sono stati danni ...