Esplosione cascina | svolta nelle indagini | un fermo nella notte

Esplosione cascina : c'è un fermo : 02.56 C'è un fermo nelle indagini dei Carabinieri per l'Esplosione della cascina di Quargnento (Alessandria) che ha causato la morte di tre vigili del fuoco. Lo rende noto il Comando provinciale dell'Arma, che mantiene ancora il riserbo sull'identità della persona indiziata dei delitti di disastro doloso, omicidio e lesioni.

Alessandria - il comandante ai funerali dei tre Vigili del fuoco morti nell’Esplosione della cascina : “C’è rabbia - capire chi ha fatto questo” : Le sirene dei Vigili del fuoco e l’applauso della gente in lacrime ha accompagnato l’arrivo delle salme dei Vigili del fuoco morti nell’esplosione di Quargnento nella cattedrale di Alessandria, dove il vescovo, monsignor Guido Gallese, ha celebrato i funerali. I feretri sono stati portati a spalla dai colleghi delle tre vittime dalla vicina piazza della Libertà tra due ali di folla. “Bisogna capire perché e chi ha fatto ...

Alessandria - il carabiniere e i vigili del fuoco sopravvissuti all’Esplosione della cascina migliorano : I sopravvissuti all’esplosione della cascina di Quargnento (Alessandria) in cui sono morti tre pompieri stanno migliorando. Il carabiniere, protagonista di un audio in cui chiedeva aiuto e dava indicazioni all’operatore, sarà operato venerdì nell’ospedale di Asti. Roberto Borlengo, 31 anni, è ferito al volto e a una gamba. “Sono stato svegliato verso le tre di notte dai carabinieri che sono venuti a suonare alla mia porta per ...

Cosa sappiamo dell’Esplosione della cascina in provincia di Alessandria : Si sta indagando per omicidio plurimo e crollo doloso, e i giornali scrivono che le ipotesi si concentrano sul proprietario dell'edificio e sul suo passato

Esplosione Alessandria - la cascina distrutta vista dall'alto. VIDEO : Tre vigili del fuoco hanno perso la vita nella notte tra lunedì e martedì 5 novembre nell’Esplosione che si è verificata all’interno di una cascina a Quargnento, piccolo comune a una manciata di chilometri da Alessandria (FOTO). Le immagini girate dall’alto con l’elicottero mostrano quel che resta dopo la deflagrazione che, secondo gli inquirenti, avrebbe origine dolosa. Le vittime si chiamavano Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonio Candido, ...

